Mumbai City FC est venu par derrière pour infliger une défaite 2-1 à Chennaiyin FC dans le Super Ligue indienne au GMC Stadium, Goa, mercredi.

Adam Le Fondre s’est écrasé à la 75e minute après que Hernan Santana (45e) ait annulé le premier but de Jakub Sylvestr. Le résultat a vu l’équipe de Sergio Lobera remporter son quatrième match consécutif et conserver sa place au sommet du classement ISL.

Ce n’est pas souvent que Lobera apporte de nombreux changements à ses onze de départ. Mais jeudi, quatre changements ont été apportés à la formation de départ de Mumbai City qui a battu l’Odisha FC 2-0 avec Le Fondre et Santana en début de match. Amey Ranawade et Raynier Fernandes étaient les deux autres à entrer.

Csaba Laszlo a opté pour un double changement dans l’équipe qui a perdu contre le Bengaluru FC. Fatkhullo Fatkhulloev et Germanpreet Singh ont débuté le match pour le Chennaiyin FC à la place d’Esmael Goncalves et d’Anirudh Thapa.

Le Chennaiyin FC avait un départ parfait et aurait été en tête dès la deuxième minute si Sylvestr n’avait pas manqué un gardien. Rafael Crivellaro a réalisé un corner parfait qui a été lancé par Enes Sipovic et a retrouvé Sylvestr, qui a raté le but.

Mumbai n’était pas à son meilleur et a mis du temps à s’installer. Mais ils ont eu leurs moments. La meilleure chance de l’équipe locale est survenue à la 25e minute quand Adam Le Fondre avait une vue dégagée sur le but, mais sa puissante poussée de l’intérieur de la surface était directement sur le gardien Vishal Kaith. Le rebond est tombé sur Bipin Singh, mais il n’a pas pu profiter de l’occasion.

Chennaiyin était clairement la meilleure équipe dans le quart d’ouverture, créant de nombreuses occasions grâce à Lallianzuala Chhangte, Sipovic et Crivellaro. Les visiteurs ont pris les devants à la 40e minute. Sylvestr a marqué probablement le but le plus facile de la saison. Chhangte méritait d’être reconnu pour son travail initial sur la droite avant de jouer un centre bas de la signature pour trouver Sylvestr, qui l’a inséré.

Juste au moment où il semblait que Chennaiyin entrerait dans la pause avec un avantage de but, Santana de Mumbai avait des plans différents. L’Espagnol, banalisé au deuxième poteau, hocha la tête dans un coin d’Hugo Boumous pour rétablir la parité.

L’intensité a chuté après le redémarrage mais Chennaiyin a continué à tester la défense de Mumbai. Cependant, Mourtada Fall et le gardien Amrinder Singh étaient à leur meilleur en seconde période.

Mumbai a doublé l’avance à la 75e minute grâce à un autre coup d’arrêt. Le long coup franc d’Ahmed Jahouh a été lancé par Rowllin Borges à Boumous. Le Français a pris la direction du Fondre, qui a terminé de près.

Chennaiyin a failli marquer un but égalisateur dans le temps d’arrêt, mais la tête de Sylvestr a largement dépassé.