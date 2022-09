Yvon Chouinard, le milliardaire fondateur de la marque de vêtements de plein air Patagonia, a déclaré mercredi qu’il cède l’entreprise à une fiducie qui utilisera ses bénéfices pour lutter contre la crise climatique.

Au lieu de vendre l’entreprise ou de la rendre publique, Chouinard, qui est devenu célèbre pour ses ascensions alpines dans le parc national de Yosemite et qui a une valeur nette de 1,2 milliard de dollars, transfère la propriété de l’entreprise de sa famille à une fiducie et à une organisation à but non lucratif.

“Chaque année, l’argent que nous gagnons après avoir réinvesti dans l’entreprise sera distribué sous forme de dividende pour aider à lutter contre la crise”, a-t-il écrit mercredi dans une lettre ouverte sur le site Internet de l’entreprise.

“Au lieu d’extraire de la valeur de la nature et de la transformer en richesse pour les investisseurs, nous utiliserons la richesse créée par Patagonia pour protéger la source de toute richesse.”

Patagonia continuera à fonctionner comme une société privée à but lucratif, mais la famille Chouinard, qui contrôlait l’entreprise jusqu’au mois dernier, n’est plus propriétaire de l’entreprise, selon le New York Times, qui a annoncé la décision plus tôt mercredi.

Les actions avec droit de vote de la société sont transférées au Patagonia Purpose Trust tandis que les actions sans droit de vote ont été données au Holdfast Collective, une organisation à but non lucratif dédiée à la lutte contre la crise environnementale et à la défense de la nature. La fiducie sera supervisée par des membres de la famille.

Alors que les personnes riches apportent souvent des contributions financières à des causes, le New York Times a déclaré que la structure de l’action du fondateur de Patagonia signifiait que lui et sa famille n’obtiendraient aucun avantage financier – et en fait feraient face à une facture fiscale sur le don.