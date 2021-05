Le fondateur et futur gouverneur de MyPillow obtient 86 ans de la convention républicaine après avoir promis de défier les gouvernements de l’AZ et de l’AG sur la fraude électorale – RT USA News

Mike Lindell, le magnat de l’oreiller devenu un croisé anti-fraude électorale, a été expulsé d’une convention républicaine pour avoir refusé d’abandonner le combat pour Donald Trump, au nom duquel il risque entre autres un procès de 1,4 milliard de dollars.

Lindell, célèbre comme le rare homme qui pouvait profiter politiquement des oreillers, a été expulsé d’un événement de l’Association républicaine des gouverneurs mardi soir, bien qu’il soit amical avec de nombreux participants, et a été averti qu’il n’était plus le bienvenu lors des futurs événements des gouverneurs, après il a juré de défier deux gouverneurs là-bas, au sujet de leurs opinions sur la fraude électorale.

« Ces événements sont pour [Republican Governors’ Association] membres, et Mike Lindell n’est pas actuellement membre du RGA», A déclaré mardi une source anonyme au HuffPost, après que le fournisseur d’oreillers politique ait tenté de récupérer ses lettres de créance lors du rassemblement de Nashville. Bien qu’il n’ait peut-être pas été techniquement vrai que Lindell n’était pas un gouverneur, républicain ou autre, les futurs gouverneurs et les gouverneurs à la retraite – ainsi que leurs amis et leur famille, des commentateurs politiques et d’autres personnalités de la droite – se présentent régulièrement à de tels événements. Lindell a assisté à des événements précédents de la RGA et a même été encouragé à être animé par d’autres participants, y compris l’ancien président Donald Trump lui-même.





Le commentateur Todd Starnes a confirmé à Twitter que les informations d’identification VIP et la carte de présence de Lindell avaient été révoquées. Il a également été exclu du dîner de l’événement au manoir du gouverneur du Tennessee, accessible via un transport privé, a déclaré un autre responsable de la RGA à Politico. Lindell a apparemment annoncé en apprenant qu’il n’était pas le bienvenu à la conférence qu’il partirait cette nuit-là au lieu de rester les trois jours entiers.

Lindell a peut-être été donné le coup d’envoi de ses plans pour la nuit, qui, comme il l’a dit à l’ancien chef de campagne de Trump, Steve Bannon, l’un de ses alliés politiques en déclin, comprenait la confrontation des gouverneurs Brian Kemp de Géorgie et Doug Ducey de l’Arizona concernant la fraude électorale présumée dans leurs états. Ni l’un ni l’autre ne s’était prononcé de son côté concernant la fraude électorale, dont Lindell était certain que c’était la cause de l’incapacité apparente de Trump à tenir la Maison Blanche en novembre.

Après beaucoup de gémissements et de grincements de dents, le comté de Maricopa en Arizona procède à un troisième recomptage, y compris un décompte manuel du vote, un processus coûteux dont le financement et l’intégrité ont tous deux été contestés – par CNN, rien de moins. La Géorgie a également fait l’objet de plusieurs recomptages dans tout l’État, déterrant plusieurs centaines de votes en faveur de Trump mais ne se présentant pas suffisamment pour changer les résultats, au moins selon les responsables des élections locales.





Aucun des deux États ne s’est rendu à Trump en novembre, ce qui a amené Lindell à supposer qu’ils avaient été victimes d’un système sophistiqué de fraude électorale conçu par Dominion Voting Systems, qui, selon Lindell, avait développé une technologie capable de changer les votes pour un candidat pour voter pour l’autre – une hypothèse qu’il n’a pas lâchée depuis cinq mois. Lindell a même été poursuivi pour diffamation par Dominion, qui a exigé qu’il crache 1,3 milliard de dollars – seulement pour Lindell de déposer une contre-poursuite exigeant que Dominion rejette sa propre poursuite, arguant qu’il s’agissait d’un effort pour faire taire sa liberté d’expression.

Lindell continue d’insister sur le retour de Trump, déclarant dans une interview en mars que «Donald Trump sera de retour au pouvoir en août« Et laissant entendre qu’il a »massif”Preuve de fraude électorale de l’élection de 2020. Dans un effort apparent pour renforcer ses informations d’identification, Lindell a partagé une capture d’écran d’un événement de calendrier RGA apparent, y compris des fichiers intitulés « Agenda de Nashville.pdf » et « RGA – Rencontre Nashville»Ainsi qu’un calendrier de la conférence marqué«confidentiel. » Peut-être heureusement, étant donné son incapacité à accéder aux événements de jeudi, Lindell avait déjà prévu de quitter Nashville après avoir affronté les deux gouverneurs.

