Le fondateur en fuite du fonds spéculatif crypto 3AC arrêté à Singapour

Les autorités ont arrêté le fugitif crypto Su Zhu, co-fondateur du fonds spéculatif d’actifs numériques en faillite Three Arrows Capital, qui tentait apparemment de fuir Singapour à l’époque.

Les liquidateurs gérant la masse de la faillite du fonds effondré, connu sous le nom de 3AC, ont déclaré vendredi dans un communiqué que Zhu avait été appréhendé à l’aéroport de Changi à Singapour.

Zhu et son co-fondateur Kyle Davies ont tous deux été condamnés à quatre mois de prison, selon Teneo, la société de conseil financier chargée de la liquidation de 3AC. On ignore où se trouve Davies.

Les tribunaux de Singapour ont statué contre Zhu pour avoir délibérément omis de se conformer aux ordonnances du tribunal l’obligeant à coopérer à l’enquête de Teneo sur les réclamations des créanciers et l’implosion du fonds multimilliardaire.

À son apogée en 2022, 3AC gérait environ 10 milliards de dollars d’actifs, ce qui en fait l’un des fonds spéculatifs cryptographiques les plus importants au monde. La société a déposé son bilan à la mi-2022 après la chute des prix des cryptomonnaies et une stratégie commerciale particulièrement risquée qui se sont combinées pour anéantir ses actifs et la rendre incapable de rembourser les prêteurs. 3AC avait une longue liste de contreparties et sa disparition a déclenché une vague de faillites dans le secteur.

Davies, qui est toujours en fuite, fait face à une ordonnance d’incarcération similaire du tribunal. La police a reçu l’ordre d’arrêter Davies et de l’amener « en toute sécurité » afin qu’il puisse purger sa peine de quatre mois.

Pendant que Zhu est en détention, Teneo affirme travailler avec lui sur des questions liées à 3AC, « en se concentrant sur la récupération des actifs qui sont la propriété de 3AC ou qui ont été acquis avec les fonds de 3AC ». La société a ajouté qu’elle pourrait demander d’autres ordonnances judiciaires à son encontre.

« Tout au long du processus, la priorité des liquidateurs a été de récupérer les actifs de 3AC et de maximiser les rendements pour ses créanciers », a déclaré Teneo dans un communiqué écrit.

En janvier, Davies et Zhu auraient tenté d’attirer des investisseurs pour une nouvelle entreprise : un marché de titres de créance en difficulté baptisé GTX, qui cherchait à capitaliser sur les faillites du secteur.

L’Autorité monétaire de Singapour, chargée de réglementer les activités d’investissement, a interdit aux cofondateurs de mener des activités d’investissement réglementées pendant neuf ans, selon Teneo.

