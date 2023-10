Le fondateur d’une organisation à but non lucratif de Philly, Robert Woodson, souligne l’indulgence du procureur de la ville après le récent pillage de la foule

Le procureur de Philadelphie a déclaré qu’il appliquerait une « justice individuelle » aux responsables du pillage de plusieurs magasins la semaine dernière dans la ville de l’amour fraternel.

Une foule de jeunes adultes s’est déchaînée dans les rues, pénétrant par effraction et volant des iPhone 15 dans un magasin Apple ainsi que des vêtements et de l’alcool dans d’autres magasins.

Plus de 70 personnes font déjà face à diverses accusations, telles que cambriolage, complot et émeutes lors d’effractions de type flash mob dans des dizaines de magasins qui ont laissé des vitrines brisées et des revêtements de devanture brisés. Tous les accusés, sauf six, sont des adultes.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des personnes masquées portant des sweats à capuche sortant de Lululemon avec des marchandises et des policiers en attrapant plusieurs et les plaquant sur le trottoir.

Les procureurs ont déclaré que d’autres suspects seraient inculpés dans les cambriolages à mesure que les forces de l’ordre examineraient davantage de vidéos sur les réseaux sociaux.

« Il y a eu beaucoup de vidéos de cette première soirée et des soirées qui ont suivi, nous continuons donc à travailler avec (la police) pour examiner les affidavits, en examinant les preuves qu’ils nous soumettent », a déclaré le procureur adjoint Clint Orem lors d’une conférence de presse. conférence lundi. « Nous nous attendons à ce que davantage de ces individus soient inculpés dans les prochains jours. »

Des pharmacies, un salon de coiffure, un magasin de téléphonie mobile et des points de vente d’alcool gérés par l’État figuraient parmi les autres entreprises ciblées dans plusieurs quartiers de la ville. Les suspects ont utilisé les réseaux sociaux pour organiser des pillages de type flash mob.

Une femme comptant des centaines de milliers de followers sur TikTok et Instagram, qui a retransmis en direct certaines des émeutes, fait partie des personnes inculpées, et les autorités ont déclaré qu’elles recherchaient d’autres meneurs.

« Nous sommes très, très intéressés à rendre justice aux personnes qui considèrent que leur tâche est d’encourager d’autres à se joindre à eux pour enfreindre la loi », a déclaré le procureur Larry Krasner.

Le shérif de Philadelphie, Rochelle Bilal, a réprimandé les personnes ayant participé à ce que Krasner a appelé un « crime opportuniste ».

Dans l’épisode de The Global Lane de cette semaine, le fondateur et président de Centre WoodsonRobert Woodson, lui-même originaire de Philadelphie, a déclaré que les pillages et le vandalisme ne se produisaient pas seulement au centre-ville, mais également dans l’ouest de Philadelphie.

« Cela affecte négativement les personnes à faible revenu qui vivent là-bas. La pharmacie CVS a été détruite. Le centre de dialyse a disparu. Les gens ne se rendent pas compte de l’autodestruction qui a lieu dans cette ville », a déclaré Woodson. « Mais je pense que c’est horrible. »

« Je pense qu’une grande partie de la responsabilité incombe au procureur et au bureau du major », a-t-il poursuivi. « Ils n’ont arrêté que 470 personnes cette année, contre 1 700 en 2017. Je pense donc que la responsabilité en revient en grande partie au procureur et à sa politique indulgente envers l’anarchie. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qui, selon lui, avait causé cette vague de pillages massifs, Woodson a évoqué un certain nombre de causes.

« Premièrement, les autorités ont fait preuve de permissivité dans la poursuite des comportements criminels. Vous obtenez plus de ce que vous récompensez et moins de ce que vous punissez. Les criminels ont été récompensés par une réponse indulgente », a-t-il expliqué.

« Il y a aussi l’attaque contre la police – le mouvement Defund the Police. Il y a moins d’officiers. De plus en plus de policiers prennent leur retraite. Dans certaines régions du pays, il faut 30 minutes avant une réponse au 911 en raison de l’attaque globale contre la police », a noté Woodson. .

« L’importance excessive accordée à la race comme cause des disparités a également des conséquences néfastes », a-t-il déclaré. « Rien n’est plus mortel que de dire aux gens qu’ils sont exemptés de toute responsabilité personnelle en raison de leur race. Ces jeunes devraient être tenus responsables. »

« La question est : ‘Où sont les parents de ces enfants ?' », a demandé Woodson.

Regardez l’intégralité de l’interview de Woodson ci-dessus et assurez-vous de regarder The Global Lane, les jeudis à 20h00, heure de l’Est, sur le Chaîne d’information CBN. Vous pouvez également voir le programme sur Application d’actualités CBN et le Chaîne YouTube de CBN News.