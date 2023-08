Le fondateur d’Under Armour, Kevin Plank, a suivi les conseils de Stephanie Ruhle

Quelques semaines plus tard, quand Under Armour a annoncé des résultats trimestriels positifs, Plank a envoyé un e-mail à Ruhle « regardez ce stock !!! » puis l’a aidée à organiser une interview avec le basketteur et athlète Under Armour Stephen Curry le lendemain, selon les archives.

En janvier 2016, lorsque Morgan Stanley a publié un rapport de recherche qui déclassait les actions d’Under Armour et réduisait son objectif de cours, Ruhle a demandé aux dirigeants de l’entreprise de vêtements des données qui contrediraient le rapport – et leur a ensuite conseillé de les envoyer à des médias comme CNBC.

Les documents soulèvent une foule de questions éthiques sur Plank et Ruhle et sur la frontière que les journalistes doivent maintenir entre les personnes puissantes qu’ils couvrent.

Les deux hommes ont tous deux été destitués plus tôt cette année dans le cadre d’un procès intenté par des actionnaires en 2017, alléguant qu’Under Armour avait artificiellement gonflé le cours de ses actions et leur avait fait perdre de l’argent.

Interrogé lors de sa déposition sur le rapport de Morgan Stanley, Plank a déclaré que les deux « avaient une compréhension de la confiance ».

« Elle n’a pas échangé cela, sa famille n’a pas échangé cela. Elle me donne simplement son avis », a déclaré Plank, ajoutant que c’était pendant la période calme de l’entreprise.

Il l’a également qualifiée de « confidente » et de « quelqu’un de qui je reçois des conseils ».

« Je lui donnais des conseils sur sa carrière et elle me donnait des conseils sur des sujets que je traitais et qui concernaient soit la banque, soit les médias, soit la nature humaine », a déclaré Plank à propos de leur relation.

Ruhle, pour sa part, a admis dans sa déposition qu’elle avait volé au moins deux fois à bord du jet privé de Plank – une fois de Cannes, en France, à New York et une autre fois de New York à Baltimore.

« Nous étions amis », a déclaré Ruhle. « Et j’ai couvert sa compagnie. »

Lorsqu’on lui a demandé si les vols à bord du jet faisaient partie de son travail de journaliste de Bloomberg ou d’ami, Ruhle a répondu : « Je volais dans son avion comme moi-même, Stephanie Ruhle. Je ne suis pas vraiment dans une catégorie. un ou l’autre. »

Dans sa déposition, Ruhle a également reconnu qu’elle avait eu trois téléphones à un moment donné au cours de sa relation avec Plank : un téléphone professionnel, un téléphone personnel et un « téléphone Kevin Plank » qui était utilisé pour leurs communications.

Un porte-parole d’Under Armour a déclaré que ces documents n’avaient « aucune incidence » sur le procès sous-jacent des actionnaires.

« Les plaignants et leurs avocats ont des incitations financières évidentes à présenter ces documents sous le jour le plus négatif. Comme nous l’avons indiqué, M. Plank a eu recours aux conseils confidentiels ou aux conseils d’un certain nombre de conseillers externes issus de différents domaines d’expertise, et c’est ce que ces derniers ont fait. les documents le montrent », a déclaré le porte-parole. « De plus, aucune information n’a été utilisée de manière inappropriée. »

En ce qui concerne le procès des actionnaires, le porte-parole a déclaré que les réclamations sont « sans fondement » et sont « défendues vigoureusement ».

MSNBC, qui n’est pas citée dans le procès et n’employait pas Ruhle à l’époque, a refusé de commenter l’affaire. Ruhle et Bloomberg n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Divulgation : CNBC et MSNBC appartiennent à NBCUniversal.