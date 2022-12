Le fondateur d’un empire du porno accusé de trafic sexuel arrêté en Espagne – National

Le fondateur d’un empire du porno basé en Californie qui a contraint les jeunes femmes à filmer des vidéos pour adultes a été arrêté en Espagne, trois ans après avoir fui alors qu’il faisait face à des accusations fédérales de trafic sexuel, a annoncé le FBI.

Michael James Pratt figurait sur la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI. La police nationale espagnole l’a arrêté mercredi à Madrid, a annoncé jeudi le bureau extérieur du FBI à San Diego dans un communiqué.

Pratt, originaire de Nouvelle-Zélande, sera détenu en Espagne en attendant son extradition vers San Diego pour faire face à des accusations de trafic sexuel et de trafic sexuel d’un mineur, de production de pornographie juvénile et de complot de blanchiment d’argent.

Pratt, 40 ans, a fondé le site Web aujourd’hui disparu GirlsDoPorn à San Diego. En 2019, lui et d’autres ont été accusés à San Diego de crimes sexuels après avoir été visés dans une poursuite civile par 22 femmes qui ont affirmé avoir été victimes de fraude et de rupture de contrat.

Les femmes ont déclaré avoir été aspergées d’alcool et de marijuana avant d’être précipitées pour signer un contrat, qu’elles n’étaient pas autorisées à lire. Certains ont déclaré avoir été agressés sexuellement et détenus dans des chambres d’hôtel contre leur gré jusqu’à la fin du tournage pour adultes.

Un juge s’est prononcé en faveur des femmes et a rendu un jugement de 12,7 millions de dollars contre Pratt, Matthew Isaac Wolfe et le producteur et interprète adulte Ruben Andre Garcia.

Wolfe, qui s’occupait des opérations quotidiennes, des finances, du marketing et du tournage du site Web, a plaidé coupable cette année à un seul chef d’accusation fédéral de complot en vue de commettre un trafic sexuel. Il attend la condamnation.

Les autres coaccusés ont également plaidé coupable. Garcia a été condamné à 20 ans de prison et le caméraman Theodore Gyi a été condamné à quatre ans de prison.

Valorie Moser, une ancienne comptable de GirlsDoPorn, a également plaidé coupable l’année dernière.