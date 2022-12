Le fondateur du restaurant Port Edward, le «Renaissance Man» décède à 92 ans – Shaw Local

Le dernier chapitre d’un homme légendaire – musicien, artiste, voyageur du monde, collectionneur et fondateur du restaurant Port Edward à Algonquin, affectueusement surnommé « l’homme de la Renaissance » – est terminé.

Mardi, un groupe d’employés et d’amis de restaurant de longue date se sont réunis, ont découpé des photographies et créé des tableaux de mémoire pour les services de cette semaine au salon funéraire Willow à Algonquin pour les funérailles d’Edward Wolowiec, 92 ans, décédé samedi dans sa maison de Port Barrington Shores.

Ils se sont souvenus d’un homme qui ne s’est jamais marié; leur a appris les bonnes manières, l’hospitalité et le service à la clientèle ; et ne tolérerait pas les jurons ou la grossièreté.

Wolowiec a conçu et construit le restaurant éclectique niché le long de la rivière Fox où de nombreuses générations de familles ont célébré des anniversaires, des anniversaires, des vacances ou tout simplement apprécié des après-midi d’été aléatoires à l’extérieur sur le quai en regardant passer les bateaux.

Le restaurant Port Edward, situé au 20 W. Algonquin Road à Algonquin, offre une grande terrasse extérieure sur la rivière Fox. (fichier Northwest Herald)

Wolowiec, originaire de Chicago, aimait ses employés et leurs familles comme les siens et leurs sentiments pour lui étaient réciproques, ont-ils déclaré.

Le restaurant Port Edward a commencé comme Anchor Lounge, une petite taverne sur la route Algonquin près d’une rampe de mise à l’eau servant des hamburgers et des pizzas. Puis en 1960, Wolowiec, âgé d’environ 30 ans et travaillant comme musicien professionnel et enseignant, a été invité à devenir copropriétaire par les parents d’un de ses élèves.

Il a accepté et avait l’intention de ne le posséder que pendant un an ou deux, puis de passer à autre chose.

Mais il a fini par racheter ses partenaires, changer le nom du restaurant et construire le point de repère qu’il est aujourd’hui, célèbre pour ses ambiances de vacances, ses fruits de mer et ses buffets de brunch de vacances.

Avec seulement des esquisses de son idée de ce que le site pourrait devenir, il est allé à la banque locale et a obtenu un prêt de 100 000 $.

Il a ensuite procédé à la pose des fondations pour installer un étang intérieur où il a installé un véritable voilier de 25 pieds de long nommé le Porpoise qui naviguait autrefois sur le lac Michigan.

Il a construit les murs autour du pied de l’étang et orné les murs, fabriqués à partir de bois provenant de vieux bâtiments, dont trois granges du comté de McHenry, une ancienne usine laitière de Milwaukee et une entreprise de pianos de Chicago, selon ceux qui ont travaillé avec lui, et un livre intitulé “Restaurant Port Edouard.”

Flottant dans le port couvert de Port Edward se trouve le voilier de 25 pieds, Porpoise, construit en 1934 par Bond Boat Builders à Chicago. (H. Rick Bamman – hbamman@shawmedia.com)

Il a rempli le bâtiment d’œuvres d’art qu’il a créées et de sa vaste collection nautique, y compris des harpons et des casques de haute mer qu’il a personnellement collectés au cours de ses 40 années de voyages à travers le monde, et un moulin à vent qu’il a sauvé de la démolition dans une ferme voisine. Les roches vues dans tout le restaurant étaient celles qu’il transportait personnellement d’une carrière voisine, ont déclaré des amis et du personnel.

Les tables sont fabriquées à partir d’un navire de la Seconde Guerre mondiale nommé USS Liberty et certains des sièges proviennent d’anciennes églises, a déclaré Scott Puckett, consultant en alimentation et boissons et ami de longue date de Wolowiec.

Au cours de ses dernières années, Wolowiec visitait rarement le restaurant mais, à l’occasion, traversait secrètement le parking, a déclaré Puckett. Il a regardé le restaurant en direct depuis son domicile à Lake Barrington Shores à partir de caméras placées dans tout le restaurant.

Edward Wolowiec, fondateur du restaurant Port Edward à Algonquin (Fourni par Brett Christophersen)

Le directeur général Ziya Senturk a déclaré que malgré le décès de Wolowiec, il prévoyait de tenir sa promesse de maintenir le restaurant en vie jusqu’à son 100e anniversaire.

“Ce ne sera plus jamais pareil”, a déclaré Diane Kuberski, de Crystal Lake, qui travaille au restaurant depuis 48 ans. Ses trois enfants travaillaient également au restaurant.

Kuberski a commencé à aller au restaurant lorsqu’elle était enfant avec ses grands-parents.

“C’était notre régal quand nous étions ici”, a-t-elle déclaré. “C’était comme être en grandes vacances.”

“Il a toujours été très, très gentil”, a-t-elle dit, ajoutant que même si parfois c’était “son chemin ou l’autoroute”, il ferait n’importe quoi pour n’importe qui.

Cynthia Stillwell, qui a travaillé au restaurant pendant 49 ans, commençant comme lave-vaisselle et gravissant les échelons, a déclaré que Wolowiec était “Papa” pour elle.

Il ne la laissait pas boire, fumer des cigarettes, jurer, tout comme son propre père à la maison, dit-elle.

Ziya Senturk, directeur général des opérations du restaurant Port Edward à Algonquin et Edward Wolowiec, fondateur du restaurant (Fourni par Brett Christophersen)

“J’ai juste appris à l’aimer”, a-t-elle déclaré, et il l’a soutenue lorsqu’elle a dû faire face à des problèmes personnels. Elle a dit qu’elle voulait suivre un traitement et il a répondu “Nous sommes derrière vous à 100%”.

Lee Ann Konitz, de Fox River Grove, a travaillé à Port Edward pendant 25 ans. Elle a dit que les gens qui y travaillent ne sont pas seulement des employés mais des membres de la famille.

“J’espère que ça restera comme Ed aimerait que ce soit ici”, a déclaré Konitz. “Je pense que Ziya et Scotty vont faire un excellent travail pour faire ça.”

Senturk et Puckett étaient régulièrement avec Wolowiec au cours des dernières semaines de sa vie et lorsqu’il est décédé chez lui, il a partagé une fois avec Lisa Frese, sa petite amie d’environ 25 ans.

Frese est décédé à l’âge de 71 ans d’un cancer il y a environ deux mois, ont-ils déclaré.

Senturk a déclaré que parler avec son ami tous les jours et apprendre de lui lui manquera.

Puckett a déclaré qu’il lui manquera surtout “ne pas pouvoir l’appeler ou lui parler et savoir qu’il est ici et qu’il regarde”.

Senturk a déclaré qu’il avait trouvé une plaque qu’il allait placer mercredi dans le cercueil de Wolowiec, gravée de mots reflétant les attributs de l’homme, notamment altruiste, attentionné, généreux et doux.

Wolowiec sera enterré dans la partie ancienne du cimetière algonquin surplombant la rivière Fox et le restaurant auquel Wolowiec a consacré sa vie, a déclaré Senturk.

Wolowiec a effectué sa première visite au restaurant après que la pandémie de COVID-19 a frappé en juillet dernier pour célébrer le 58e anniversaire du restaurant et son 92e anniversaire, a déclaré Senturk.

Il s’est tenu au micro à l’extérieur sur la terrasse et a dit à la foule, qui comprenait ses employés et ses clients, qu’il avait reçu le plus grand cadeau d’être là ce jour-là “chez son bébé”, c’est-à-dire le restaurant, se souvient Senturk.

“J’ai le plus beau cadeau de vous tous”, se souvient Senturk en disant Wolowiec. “Mon bébé est revenu à la vie.”