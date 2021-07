Le fondateur du projet 1619, Nikole Hannah-Jones, refuse l’offre de mandat de l’UNC et ira à l’Université Howard après une manifestation

Le fondateur de THE 1619 a refusé une offre de titularisation à l’Université de Caroline du Nord et ira plutôt à l’Université Howard.

L’UNC a initialement proposé à Hannah-Jones un emploi sans titularisation après qu’un membre du conseil d’administration a contesté ses diplômes d’enseignement, provoquant des semaines de tension.

Nikole Hannah-Jones a refusé son offre de poste à l’Université de Caroline du Nord Crédit : AP : Presse associée

Les administrateurs ont finalement approuvé la titularisation la semaine dernière, votant 9-4 pour accepter sa candidature lors d’une réunion spéciale avec une session à huis clos qui a déclenché une protestation de ses partisans.

Toute la situation était trop lourde, a expliqué Hannah-Jones en annonçant sa décision mardi sur CBS This Morning.

Elle l’a qualifié de « décision très difficile, pas une décision que je voulais prendre ».

Mais finalement, elle a déclaré que le traitement de l’UNC l’avait amenée à occuper la chaire Knight en journalisme racial et d’investigation à l’Université Howard, une école historiquement noire à Washington, DC

Toute la situation était trop, a expliqué Hannah-Jones en annonçant sa décision Crédit : Getty Images – Getty

« Se voir refuser (le mandat) de n’avoir ce vote que le dernier jour possible, au dernier moment possible, après la menace d’une action en justice, après des semaines de protestation, après que cela soit devenu un scandale national, ce n’est tout simplement pas quelque chose que je veux plus », a-t-elle déclaré.

Howard, quant à lui, a réussi un coup de recrutement à deux coups en embauchant à la fois Hannah-Jones et Coates, qui a remporté un National Book Award pour « Between the World and Me », qui explore la violence contre les Noirs et la suprématie blanche en Amérique.

Tous deux ont reçu des subventions MacArthur « génie » pour leurs écrits.

Leurs nominations sont soutenues par près de 20 millions de dollars donnés par la Knight Foundation, la John D. et Catherine T. MacArthur Foundation et la Ford Foundation, ainsi que par un donateur anonyme, pour soutenir la formation continue de Howard et son investissement dans les journalistes noirs, le dit l’université.

Elle a annoncé sa décision mardi Crédit : Getty Images – Getty

« C’est pour moi un plaisir d’accueillir à Howard deux des journalistes les plus respectés et les plus influents d’aujourd’hui », a déclaré le président de Howard Wayne AI Frederick dans un communiqué de presse.

« À un moment aussi critique pour les relations raciales dans notre pays, il est essentiel que nous comprenions le rôle du journalisme dans la conduite de notre conversation nationale et du progrès social. »

L’UNC avait annoncé en avril qu’Hannah-Jones – qui a remporté le prix Pulitzer pour son travail sur le projet 1619 du New York Times Magazine axé sur l’histoire de l’esclavage aux États-Unis – rejoindrait la faculté de l’école de journalisme.

Il a déclaré qu’elle occuperait la chaire Knight en journalisme racial et d’investigation à l’UNC en juillet avec un contrat de cinq ans.

Mais les avocats d’Hannah-Jones ont annoncé fin juin qu’elle ne se présenterait pas au travail sans titularisation.

Plus tôt cette année, la demande de titularisation d’Hannah-Jones a été interrompue parce qu’elle ne venait pas d’un « profession de type universitaire traditionnel », et l’administrateur Charles Duckett, qui vérifie les nominations à vie, voulait plus de temps pour examiner ses qualifications, ont déclaré les dirigeants de l’université.

Lorsque le vote a eu lieu mercredi, Duckett a voté pour approuver sa demande de titularisation.

La décision précédente des administrateurs d’arrêter la demande de mandat d’Hannah-Jones a déclenché un torrent de critiques au sein de la communauté.

Il a également mis à nu une profonde frustration face à ce que les critiques ont décrié comme l’incapacité de l’école à répondre aux préoccupations de longue date concernant le traitement des professeurs, du personnel et des étudiants noirs.

Ces sentiments ont fait surface au cours de la réunion du conseil d’administration lorsque les étudiants se sont retrouvés face à face avec les membres du conseil et ont réitéré les problèmes qu’ils estiment avoir été négligés.

Hannah-Jones a cité l’ingérence politique des conservateurs en raison de son travail sur le projet 1619. Elle a également noté l’influence d’un « puissant donateur » à l’école de journalisme, une référence à l’éditeur de journaux de l’Arkansas, Walter Hussman, qui a révélé qu’il avait envoyé un courrier électronique aux dirigeants universitaires contestant son travail comme « très controversé et très controversé » avant l’arrêt du processus.

« J’ai suivi le processus de titularisation officiel. Mes pairs dans le milieu universitaire ont dit que je méritais mon mandat. Ces membres du conseil d’administration sont des personnes nommées par des politiques qui ont décidé que je ne l’étais pas. »

Elle a noté que l’UNC-Chapel Hill est son alma mater.

« J’aime l’université. L’université m’a beaucoup donné et je voulais redonner. C’était embarrassant d’être la première personne à se voir refuser la titularisation. C’était embarrassant et je ne voulais pas que cela devienne un scandale public. Je ne voulais pas traîner mon université dans les pages des journaux parce que j’étais la première et la seule personne noire dans cette position à se voir refuser la titularisation.

En allant à Howard à la place, elle a évoqué son enfance au cours de laquelle elle a été transportée en bus vers des écoles blanches :

« J’ai passé toute ma vie à prouver que j’appartenais à des espaces blancs d’élite qui n’ont pas été construits pour les Noirs. J’ai eu beaucoup de clarté sur ce qui s’est passé avec l’Université de Caroline du Nord. J’ai décidé que je ne voulais plus faire ça.