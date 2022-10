Le fondateur du parti Samajwadi, Mulayam Singh Yadav, est décédé, les condoléances affluent sur Twitter

Le fondateur du parti Samajwadi et ancien ministre en chef de l’UP, Mulayam Singh Yadav, est décédé lundi des suites d’une longue maladie. Le fils de Mulayam Singh Yadav, Akhilesh, a confirmé la mort de son père dans un tweet via le compte Twitter officiel du parti. “Mon père respecté et le leader de tout le monde n’est plus – Akhilesh Yadav”, lit-on sur le compte Twitter du parti Samajwadi. Pas seulement lui, mais beaucoup d’autres sont allés sur Twitter et ont présenté leurs condoléances.

« Shri Mulayam Singh Yadav Ji était une personnalité remarquable. Il était largement admiré en tant que leader humble et ancré qui était sensible aux problèmes des gens. Il a servi les gens avec diligence et a consacré sa vie à populariser les idéaux de Loknayak JP et du Dr Lohia », a tweeté le Premier ministre Narendra Modi alors qu’il partageait des images avec le politicien.

Shri Mulayam Singh Yadav Ji était une personnalité remarquable. Il était largement admiré en tant que leader humble et ancré qui était sensible aux problèmes des gens. Il a servi les gens avec diligence et a consacré sa vie à populariser les idéaux de Loknayak JP et du Dr Lohia. pic.twitter.com/kFtDHP40q9 — Narendra Modi (@narendramodi) 10 octobre 2022

Mulayam Singh Yadav Ji s’est distingué dans l’UP et la politique nationale. Il était un soldat clé pour la démocratie pendant l’état d’urgence. En tant que ministre de la Défense, il a œuvré pour une Inde plus forte. Ses interventions parlementaires étaient perspicaces et mettaient l’accent sur la promotion de l’intérêt national. pic.twitter.com/QKGfFfimr8 — Narendra Modi (@narendramodi) 10 octobre 2022

J’ai eu de nombreuses interactions avec Mulayam Singh Yadav Ji lorsque nous étions ministres en chef de nos États respectifs. L’étroite association s’est poursuivie et j’ai toujours hâte d’entendre son point de vue. Sa disparition me fait mal. Condoléances à sa famille et des milliers de supporters. Om Shanti. pic.twitter.com/eWbJYoNfzU — Narendra Modi (@narendramodi) 10 octobre 2022

Beaucoup d’autres ont également tweeté :

Netaji n’est plus. Peu de dirigeants ont travaillé plus dur pour construire un parti de bas en haut que Moulayam Singh Yadav : une neta infatigable avec un esprit de ne jamais dire mourir. La révolution Mandal du nord de l’Inde a donné naissance à des leaders de masse remarquablement enracinés : Mulayam était là-haut. RIP Om Shanti 🙏 — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) 10 octobre 2022

Repose en paix Pahlwan ji 🙏🏽#MulayamSinghYadav pic.twitter.com/o9ksAs8jHy – Vijender Singh (@boxervijender) 10 octobre 2022

Mulayam Singh Yadav était un loyal Lohiaite mais avait des admirateurs de tous les horizons politiques. Ses mandats en tant que CM de l’UP ont été très conséquents. Il a joué un rôle national clé à 2 reprises : les gouvernements de Deve Gowda et Gujral en tant que ministre de la Défense et en 2002 lorsqu’il a proposé APJ Abdul Kalam à la présidence. – Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) 10 octobre 2022

On peut être en désaccord avec lui mais il était leader de base de différentes sections défavorisées qui appartient à un petit village de l’UP et est devenu ministre de la défense et CM de l’uttarpradesh grâce à sa vaste vision politique.

Mes condoléances à sa famille. @yadavakhilesh#MulayamSinghYadav pic.twitter.com/6lIMACWBmA — Shadab Chauhan شاداب چوہان (@shadab_chouhan1) 10 octobre 2022

Sincères condoléances à Akhilesh Yadav et à sa famille pour le décès de Mulayam Singh yadav. Que son âme repose en paix. pic.twitter.com/Psoo5WE615 —Aaron Mathew (@AaronMathewINC) 10 octobre 2022

Profondément attristé d’apprendre le décès de l’ancien ministre de la Défense de l’Union et ministre en chef de l’Uttar Pradesh Mulayam Singh Yadav Ji. Netaji était l’un des plus grands dirigeants socialistes que notre pays ait connus. pic.twitter.com/nraDdLim5O — Supriya Sule (@supriya_sule) 10 octobre 2022

Attristé d’apprendre le décès de l’ancien UP CM, Mulayam Singh Yadav Ji. Mes sincères condoléances à sa famille et ses amis !#MulayamSinghYadav pic.twitter.com/kw314Sgjb8 — Gourav Chopra (@GouravChopra_JK) 10 octobre 2022

Mulayam Singh Yadav, 82 ans, a été admis à l’hôpital Medanta de Gurugram dans l’Haryana depuis plus d’une semaine et prenait des médicaments vitaux.

Le patron du SP était sous traitement à Medanta depuis le 22 août. Il avait également été admis dans l’établissement en juillet.

Après que le SP eut informé le dimanche 2 octobre du mauvais état de santé de Mulayam Singh, le Premier ministre Narendra Modi et le CM de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath s’étaient entretenus avec Akhilesh pour s’enquérir de l’état de santé de son père. Le PM Modi lui avait également assuré toute l’aide et l’assistance possibles.

