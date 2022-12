Le fondateur du Parti communiste philippin Sison décède en exil à 83 ans

MANILLE, Philippines (AP) – Jose Maria Sison, le fondateur du Parti communiste des Philippines, dont la branche armée mène l’une des plus longues insurrections d’Asie, est décédé. Il avait 83 ans.

Sison est décédé paisiblement vendredi soir après deux semaines de confinement dans un hôpital d’Utrecht, aux Pays-Bas, a déclaré samedi le porte-parole du parti, Marco Valbuena, dans un communiqué. La cause du décès n’a pas été divulguée.

Sison vivait en exil aux Pays-Bas depuis que la présidente de l’époque, Corazon Aquino, l’avait libéré de détention en 1986, peu de temps après que la révolte du «pouvoir du peuple» ait renversé le dictateur Ferdinand Marcos, le père et homonyme de l’actuel président philippin.

Sison est décédé 10 jours avant que le parti qu’il a fondé en 1968 ne marque son 54e anniversaire le 26 décembre. Sa branche armée, la Nouvelle Armée du Peuple, a été créée des mois plus tard en mars 1969, ne comptant qu’une soixantaine de combattants maoïstes armés de neuf fusils automatiques et 26 fusils et pistolets à un coup. Mais le mouvement a progressivement grandi et s’est étendu à travers la nation appauvrie.

Les revers de bataille, les redditions et les luttes intestines ont cependant affaibli le groupe de guérilla, qui est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et reste une menace majeure pour la sécurité des Philippines. La rébellion communiste a fait environ 40 000 morts parmi les combattants et les civils. Il a également retardé le développement économique, en particulier dans les campagnes, où l’armée affirme qu’environ 3 500 insurgés sont toujours actifs.

Les administrations précédentes s’étaient engagées dans des négociations de paix intermittentes avec les rebelles communistes représentés par l’organisation faîtière du Front démocratique national des Philippines, où Sison était consultant politique en chef.

L’ancien président Rodrigo Duterte a mis fin aux pourparlers de paix en mars 2019 et les négociations n’ont pas repris.

“Le prolétariat philippin et le peuple laborieux pleurent la mort de leur professeur et de leur guide”, indique le communiqué du parti.

“Même si nous pleurons, nous nous engageons (à) continuer à donner toute notre force et notre détermination pour faire avancer la révolution, guidés par la mémoire et les enseignements du bien-aimé Ka Joma du peuple”, ajoute le communiqué, faisant référence à Sison par son surnom.

La vice-présidente Sara Duterte, fille de l’ancien président, a publié une brève déclaration sur la mort de Sison, disant : “Que Dieu ait pitié de son âme”.

Le ministère de la Défense nationale a déclaré que Sison était responsable de la mort de milliers de civils et de combattants. Il a déclaré que sa mort “a privé le peuple philippin de la possibilité de traduire ce fugitif en justice en vertu des lois du pays”.

En 2019, un tribunal de Manille a ordonné l’arrestation de Sison et de 37 autres personnes pour leur implication présumée dans un massacre en 1985. Une fosse commune découverte par des soldats dans la ville d’Inopacan sur l’île de Leyte en 2006 aurait contenu des restes squelettiques de rebelles tués par leurs collègues soupçonnés qu’ils étaient des informateurs de l’armée.

Sison, dans une publication sur Facebook en septembre 2019, a nié les accusations portées contre lui, affirmant qu’il s’agissait d’un “faux complot” et que les autorités avaient collecté des ossements dans des cimetières pour le piéger, lui et les autres. Il a dit que lui et les autres suspects étaient en prison au moment supposé des meurtres.

Sison, ancien militant de la jeunesse et professeur d’université avant de fonder le Parti communiste, a joué un rôle clé dans la scission amère dans les rangs des rebelles dans les années 1990 sur les différences de stratégies. Une purge interne sanglante a fait des centaines de morts, affaiblissant davantage les rebelles dont le nombre a diminué depuis un pic d’environ 25 000.

“Une nouvelle ère sans Jose Maria Sison s’ouvre pour les Philippines, et nous nous en sortirons tous mieux”, a déclaré le ministère de la Défense.

Le Parti communiste n’a donné aucune indication sur un éventuel successeur à Sison.

