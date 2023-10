Narayana Murthy, co-fondatrice d’Infosys Ltd., prend la parole lors de l’événement célébrant le 40e anniversaire d’Infosys au siège social de l’entreprise à Bangalore, en Inde, le 14 décembre 2022. Aparna Jayakumar—Bloomberg via Getty Images

Tout d’abord, le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, a demandé aux techniciens de suivre le « 996 », un horaire de 9h00 à 21h00, six jours par semaine. Ensuite, Elon Musk a demandé aux employés de Twitter – désormais X – de s’engager à travailler de longues heures à « haute intensité ». Et à la fin de l’année dernière, Pony Ma, PDG de Tencent, s’est plaint du fait que ses employés se laissaient aller à la douceur le week-end alors que l’entreprise dans son ensemble était en difficulté.





Aujourd’hui, un autre fondateur du secteur technologique s’en prend aux travailleurs prétendument paresseux. Narayana Murthy, fondatrice du cabinet de conseil informatique Infosys, estime que les employés doivent travailler 70 heures par semaine, et qu’ils devraient le faire par fierté pour leur pays.

“Nos jeunes doivent dire ‘C’est mon pays, je veux travailler 70 heures par semaine'”, a déclaré Murthy dans un communiqué. entretien avec la société indienne de capital-risque 3one4 Capital, publié jeudi. Le fondateur de la technologie a suggéré que la faible productivité empêchait l’Inde de réaliser son potentiel et a soutenu que les jeunes Indiens devraient suivre l’exemple de l’Allemagne et du Japon lors de la reconstruction d’après-guerre.

« Pour la première fois, l’Inde bénéficie d’un certain respect. C’est le moment pour nous de consolider et d’accélérer les progrès et pour ce faire, nous devons travailler très dur », a déclaré Murthy.





Murthy a lancé Infosys avec six ingénieurs avec 250 $ en 1981 et a profité des entreprises technologiques occidentales dans l’espoir d’externaliser les opérations informatiques vers l’Inde, à moindre coût. Il a quitté ses fonctions de PDG de l’entreprise en 2002.

Infosys a actuellement une capitalisation boursière d’environ 68 milliards de dollars. L’entreprise a généré environ 18 milliards de dollars de revenus l’année dernière, soit une augmentation de 14,6 % par rapport à l’année précédente.

Les travailleurs indiens dépensent environ 43% de leur temps engagés dans un « travail performatif », le plus élevé parmi les marchés étudiés par Slack et la société de recherche Qualtrics. En moyenne, les employés dans le monde passent environ 32 % de leur temps à paraître occupés plutôt qu’à travailler, selon le rapport.

Les commentaires de Murthy ont déclenché un débat en ligne à la fois parmi ses collègues chefs d’entreprise et parmi les Indiens ordinaires. Bhavish Aggarwal, fondateur de la société indienne de covoiturage Ola, a exprimé son soutien à une longue semaine de travail : publication sur X qu’il « mettait des heures ». Pas seulement 70, mais plutôt 140. »

Les fondateurs du secteur technologique tentent depuis longtemps d’encourager leurs employés à travailler plus longtemps et plus tard, mais ces arguments commencent à s’effondrer au milieu des nouvelles conversations sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

La promotion du « 996 », qui équivaut à une semaine de travail de 72 heures, a contribué à susciter l’idée chinoise de « rester à plat », ou de rejeter une culture de longues heures de travail en faisant le strict minimum pour s’en sortir. Cela fait partie d’une tendance plus large des jeunes travailleurs chinois qui s’opposent à l’idée selon laquelle le travail acharné mènera à la réussite personnelle et professionnelle.

Les jeunes travailleurs aux États-Unis et en Europe rejettent également l’idée d’une « culture de l’agitation », ce qui conduit à de nouveaux termes tendance sur les réseaux sociaux comme « arrêter tranquillement » et « le lundi au strict minimum ».