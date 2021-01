2006

Assange crée Wikileaks avec un groupe d’activistes et d’experts informatiques partageant les mêmes idées pour fournir un moyen sécurisé aux dénonciateurs de divulguer des informations. Il en devient rapidement la figure de proue et le paratonnerre de la critique.

2010

Mars: Les autorités américaines allèguent qu’Assange s’est engagé dans une conspiration pour pirater un ordinateur gouvernemental américain classifié avec l’ancienne analyste du renseignement de l’armée, Chelsea Manning.

Juillet: Wikileaks commence à publier des dizaines de milliers de documents secrets, y compris une vidéo de pilotes d’hélicoptère américains abattant 12 civils à Bagdad en 2007. Ce qui a suivi a été la publication de plus de 90 000 dossiers militaires américains classifiés de la guerre afghane et de 400 000 d’Irak, dont les noms des informateurs.

Août: Deux Suédoises affirment qu’elles ont chacune eu des relations sexuelles consensuelles avec Assange dans des instances distinctes alors qu’il était en voyage de 10 jours à Stockholm. Ils allèguent que le sexe est devenu non consensuel lorsque Assange a refusé de porter un préservatif.

La première femme affirme qu’Assange restait dans son appartement à Stockholm quand il lui a arraché ses vêtements. Elle a dit à la police que lorsqu’elle a réalisé qu’Assange essayait d’avoir des relations sexuelles non protégées avec elle, elle a exigé qu’il utilise un préservatif. Elle prétend qu’il a déchiré le préservatif avant d’avoir des relations sexuelles.

La deuxième femme suédoise affirme avoir eu des relations sexuelles avec Assange dans son appartement à Stockholm et lui a fait porter un préservatif. Elle allègue qu’elle s’est réveillée plus tard pour découvrir qu’Assange avait des relations sexuelles non protégées avec elle.

Il a été interrogé par la police de Stockholm et a nié les allégations. Assange a été autorisé par les autorités suédoises à rentrer au Royaume-Uni

Novembre: Un tribunal suédois a décidé que l’enquête devait être rouverte et Assange devrait être détenu pour interrogatoire sur des soupçons de viol, d’agression sexuelle et de coercition illégale. Un mandat d’arrêt international est émis par la police suédoise par l’intermédiaire d’Interpol.

Wikileaks publie sa cache de plus de 250 000 câbles diplomatiques américains.

Décembre: Assange se présente à la police de Londres et comparaît à une audience d’extradition où il est placé en détention provisoire. Assange reçoit une caution conditionnelle à la Haute Cour de Londres après que ses partisans ont payé 240 000 £ en espèces et en cautionnement.

2011

Février: Un juge britannique décide qu’Assange devrait être extradé vers la Suède, mais Wikileaks a trouvé des vœux de contester la décision.

Avril: Une cache de documents militaires américains classifiés est publiée par Wikileaks, y compris des évaluations du renseignement sur presque toutes les 779 personnes qui sont détenues à la prison de Guantanamo Bay à Cuba.

Novembre: Assange perd l’appel de la Haute Cour contre la décision de l’extrader.

2012

Juin: Assange entre à l’ambassade équatorienne à Londres pour demander l’asile politique.

août: Assange obtient l’asile politique de l’Équateur.

2013

Juin: Assange dit à un groupe de journalistes qu’il ne quittera pas l’ambassade même si les accusations sexuelles contre lui sont abandonnées de peur d’être extradé vers les États-Unis

2015

Août: Les procureurs suédois abandonnent l’enquête sur certaines des allégations sexuelles contre Assange en raison de restrictions de temps. L’enquête sur les viols présumés reste active.

2016

Juillet: Wikileaks commence à divulguer des courriels à des responsables du Parti démocrate américain favorisant Hillary Clinton.

Novembre: Assange est interrogé sur l’allégation sexuelle à l’ambassade équatorienne en présence de la procureure adjointe suédoise Ingrid Isgren et de l’inspecteur de police Cecilia Redell. L’entretien dure deux jours.

2017

Janvier: Barack Obama accepte de libérer la dénonciatrice Chelsea Manning de prison. Sa libération imminente laisse supposer qu’Assange mettra fin à son exil auto-imposé après que Wikileaks a tweeté qu’il accepterait l’extradition américaine.

Avril: Lenin Moreno devient le nouveau président de l’Équateur qui était connu pour vouloir améliorer les relations diplomatiques entre son pays et les États-Unis

Mai: Une enquête sur une allégation sexuelle contre Assange est soudainement abandonnée par les procureurs suédois.

2018

Janvier: L’Équateur confirme avoir accordé la citoyenneté à Assange suite à sa demande.

Février: Assange reçoit la visite de Pamela Anderson et du lauréat du prix Nobel de la paix Adolfo Perez Esquivel.

Mars: L’ambassade équatorienne suspend l’accès Internet d’Assange parce qu’il ne s’est pas conformé à une promesse qu’il avait faite l’année précédente de «ne pas envoyer de messages qui impliquaient des interférences avec d’autres États».

Août: Le comité du Sénat américain demande à interroger Assange dans le cadre de son enquête sur une ingérence présumée de la Russie dans les élections de 2016.

Septembre: Assange quitte son poste d’éditeur de WikiLeaks.

Octobre: Assange révèle qu’il lancera une action en justice contre le gouvernement équatorien, l’accusant de violer ses « droits et libertés fondamentaux ».

Novembre: Le ministère américain de la Justice nomme par inadvertance Assange dans un document judiciaire indiquant qu’il a été inculpé en secret.

2019

Janvier: Les avocats d’Assange disent qu’ils prennent des mesures pour que l’administration du président Trump révèle des accusations « secrètement déposées » contre lui.

6 avril: WikiLeaks tweete qu’une source équatorienne de haut niveau leur a dit qu’Assange serait expulsé de l’ambassade dans «quelques heures ou quelques jours». Mais un haut responsable équatorien a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise pour le retirer du bâtiment de Londres.

11 avril: Assange voit son asile diplomatique révoqué par l’Équateur et il est arrêté par la police métropolitaine; il est placé en détention provisoire par un juge du Westminster Magistrates Court.

12 avril: Il est reconnu coupable d’avoir enfreint ses conditions de mise en liberté sous caution.

1er mai: Condamné à 11 mois de prison.

Le 2 mai: Une audience du tribunal a lieu sur la proposition d’extradition d’Assange vers les États-Unis.Il dit à un tribunal qu’il ne consent pas à l’extradition et que l’affaire est ajournée jusqu’au 30 mai.

Mai 13: Les procureurs suédois rouvrent le dossier de viol en disant qu’ils veulent toujours interroger Assange.

3 juin: Un tribunal suédois s’oppose à sa détention par contumace, annulant ainsi le dossier d’extradition.

12 Juin Le ministre de l’Intérieur, Sajid Javid, signe une demande d’extradition des États-Unis.

13 juin Une audience fixe la date de l’audience d’extradition complète d’Assange – février de l’année prochaine.

novembre Les procureurs suédois arrêtent l’enquête sur une allégation de viol contre M. Assange

25 novembre – Des médecins disent que sans soins médicaux appropriés, Assange « pourrait mourir » à Belmarsh

13 décembre – Une audience à Londres apprend qu’il est empêché de voir des preuves clés au cas où

19 décembre – Apparaît au Westminster Magistrates ‘Court via un lien vidéo, où son avocat affirme que la tentative américaine de l’extrader est «politique».

2020

24 février –Assange fait face à une audience d’extradition à Woolwich Crown Court.

Les représentants d’Assange soutiennent qu’il ne peut pas être légalement remis aux États-Unis pour des «infractions politiques» en raison d’un traité d’extradition de 2003.

le 2 Mars – Assange apparaît par liaison vidéo au tribunal de première instance de Westminster, où il se voit refuser une mise en liberté sous caution au milieu de la crise des coronavirus.

11 avril – Stella Moris, la compagne d’Assange, qui a donné naissance à ses deux enfants alors qu’il vivait à l’intérieur de l’ambassade équatorienne, lance un appel à sa libération au milieu de craintes pour sa santé.

24 juin – Le ministère américain de la Justice publie un acte d’accusation mis à jour de 18 chefs d’accusation, concernant le rôle présumé d’Assange dans « l’un des plus grands compromis d’informations classifiées de l’histoire des États-Unis ».

25 août – Mme Moris rend visite à son partenaire à la prison de Belmarsh pour la première fois en près de six mois.

7 septembre – Les audiences d’extradition d’Assange reprennent à Old Bailey. Ils devraient durer jusqu’à quatre semaines.

1er octobre – La juge Vanessa Baraitser a ajourné l’affaire à Old Bailey jusqu’au 4 janvier, date à laquelle elle rendra sa décision sur la question de savoir si Assange devrait être extradé. Cela signifie qu’il passera Noël en prison.