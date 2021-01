Le fondateur de WikiLeaks a refusé une caution par un tribunal de Londres

LONDRES – Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, s’est vu refuser la libération sous caution par un juge londonien qui a déclaré qu’il risquait de fuir la justice pendant que les États-Unis tentent à nouveau d’obtenir son extradition.

L’Australien de 49 ans a demandé à être libéré après qu’une décision de lundi a déclaré qu’il ne pouvait pas être extradé. Les autorités américaines veulent l’accuser d’espionnage après avoir publié des centaines de milliers de documents militaires classifiés et de câbles diplomatiques sur WikiLeaks en 2010 et 2011.

« Je suis convaincu qu’il existe des motifs substantiels de croire que si M. Assange est libéré aujourd’hui, il ne se rendrait pas au tribunal pour faire face à la procédure d’appel », a déclaré la juge Vanessa Baraitser, selon Reuters.

Le ministère américain de la Justice a fait appel de la décision d’extradition de lundi et a déclaré qu’il continuerait de demander l’extradition d’Assange pour faire face à 18 accusations criminelles pour violation d’une loi sur l’espionnage et complot en vue de pirater des ordinateurs gouvernementaux.

« En ce qui concerne M. Assange, cette affaire n’a pas encore été remportée … le résultat de cet appel n’est pas encore connu », a déclaré Baraitser.

Assange a passé les huit dernières années soit traîné à l’ambassade équatorienne, soit enfermé dans la prison de Belmarsh dans le sud-est de Londres.

Baraitser a déclaré lundi que l’extradition serait oppressive en raison de la santé mentale d’Assange et a averti qu’il pourrait se suicider.

« L’impression générale est celle d’un homme déprimé et parfois désespéré, qui a vraiment peur de son avenir », a écrit Baraitser dans sa décision. « Pour toutes ces raisons, je trouve que le risque de suicide de M. Assange, si une ordonnance d’extradition devait être rendue, est substantiel. »

Les fans respectent Assange pour avoir révélé ce qu’ils décrivent comme des abus de pouvoir de la part des États-Unis. Mais les opposants pensent qu’il a sapé la sécurité de l’Occident et contestent qu’il soit journaliste.

Assange s’est retrouvé sous les projecteurs début 2010 lorsque WikiLeaks a publié une vidéo militaire américaine classée montrant une attaque de 2007 par des hélicoptères Apache qui a tué une douzaine de personnes à Bagdad, dont deux journalistes travaillant pour Reuters.

Clair Dobbin, un avocat représentant les États-Unis à l’audience, a déclaré qu’Assange avait fait de grands efforts pour éviter l’extradition et qu’il pourrait essayer de quitter le Royaume-Uni pour fuir la justice s’il était libéré sous caution.

« Ce tribunal ne devrait avoir aucun doute sur les ressources, les capacités et les moyens de M. Assange pour organiser un vol vers un autre pays », a déclaré Dobbin, selon Reuters. « Ce tribunal ne doit pas non plus se faire d’illusions quant à la disposition des autres Etats à offrir la protection de M. Assange. »

Dobbin a ajouté que la demande d’extradition avait été refusée « pour un seul motif, celui de sa santé mentale. C’est une décision qui ne tient qu’à un seul fil ».

Stella Morris, la fiancée d’Assange, a appelé les États-Unis à abandonner l’affaire contre Assange.

« C’est une énorme déception », a-t-elle déclaré aux journalistes devant le tribunal. « Julian ne devrait pas être dans la prison de Belmarsh en premier lieu. J’exhorte le ministère de la Justice à abandonner les accusations et le président des États-Unis à pardonner Julian. »