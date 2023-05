Le fondateur de Wheels Up démissionne alors que les pertes augmentent et que la faillite se profile

Compagnie de jets privés Roule vers le haut a annoncé mardi que son fondateur et PDG, Kenny Dichter, démissionne immédiatement de son poste alors que l’entreprise fait face à des pertes croissantes et à un risque de faillite.

Ravi Thakran, membre du conseil d’administration, deviendra président exécutif, tandis que le directeur financier, Todd Smith, occupera le poste de PDG par intérim. dit dans un communiqué. Wheels Up n’a pas donné de raison pour les changements de direction, mais a remercié Dichter pour sa « vision et son travail » dans la croissance des revenus à plus de 1,5 milliard de dollars par an et l’adhésion à plus de 12 000 clients.

Le départ de Dichter couronne une chute dramatique pour l’une des startups les plus en vue de l’industrie du jet privé. Wheels Up promettait autrefois de devenir le Uber ou Airbnb de jets privés. Dichter, qui a fondé Marquis Jets en 2001 et l’a ensuite vendu à NetJets, a lancé Wheels Up en 2013 dans le but de « démocratiser » les jets privés et de les rendre plus abordables et plus faciles à réserver.

Les campagnes de marketing flashy de l’entreprise, mettant en vedette des célébrités sportives telles que Tom Brady et Serena Williams en tant qu’ambassadeurs de la marque et investisseurs, ainsi que des événements somptueux, ont aidé l’entreprise à augmenter rapidement le nombre de ses membres.

Mais le cours de son action, qui s’échangeait à plus de 10 dollars par action après son introduction en bourse via SPAC en 2021, se négocie désormais à environ 40 cents après une baisse de 20 % mardi. Sa valorisation, autrefois supérieure à 2 milliards de dollars, est tombée à environ 100 millions de dollars.