Le fondateur de WazirX partage sa prédiction pour la prochaine grande vague de crypto

En 2018, il avait lancé WazirX en tant que plate-forme d’échange de crypto-monnaie localisée pour son pays natal, l’Inde, une entreprise qui fut plus tard acquis par Binance , le plus grand échange crypto au monde.

En 2017, après avoir pris plus d’une semaine pour acheter son premier bitcoin, il a repéré une lacune sur le marché pour simplifier les transactions de la monnaie numérique alors en plein essor.

En tant que fondateur de la plus grande bourse de crypto-monnaie d’Inde, Nischal Shetty est à l’affût des nouvelles tendances.

fondateur et PDG, WazirX

« Les trois à quatre dernières années (ont) été le moment de créer des échanges cryptographiques, des produits blockchain de couche un », a déclaré Shetty à CNBC Make It.

La blockchain fait référence à un grand livre numérique décentralisé, qui peut être utilisé pour enregistrer des données et des transactions. L’une de ses principales utilisations est le stockage et la gestion de devises numériques, telles que le bitcoin et l’ethereum, des formes d’argent virtuel exploitées indépendamment des gouvernements des États.

Choisir la bonne idée au bon moment sera la clé de la construction de la prochaine grande entreprise de cryptographie, a-t-il ajouté.