Le fondateur de Twitter vise le renseignement américain

Le changement d’avis apparent de Jack Dorsey envers le FBI, la CIA et la NSA a poussé son remplaçant Elon Musk à spéculer

L’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a semblé appeler la communauté du renseignement américain dans un tweet crypté mardi.

« Scindez la CIA, la NSA et le FBI en mille morceaux et dispersez-les dans les vents», a-t-il écrit, accompagné d’un lien vers un portrait de l’ancien président américain John F. Kennedy.

Le tweet de Dorsey faisait référence à une célèbre citation attribuée à Kennedy, qui aurait juré de « briser la CIA en mille morceaux et la disperser aux vents » après avoir appris l’effort bâclé de l’agence pour renverser le dirigeant cubain Fidel Castro, bientôt connu sous le nom de catastrophe de la Baie des Cochons. Cependant, il n’est pas tout à fait clair s’il a prononcé les mots souvent cités, la seule source est un responsable anonyme de l’administration Kennedy qui les aurait soi-disant partagés avec un journaliste du New York Times trois ans après l’assassinat du président.

Scindez la CIA, la NSA et le FBI en mille morceaux et dispersez-les dans les vents. https://t.co/mDRYX1LFld – jack (@jack) 24 mai 2023

Elon Musk, le successeur de Dorsey à la tête de Twitter, a répondu à son tweet par un seul point d’exclamation. Musk a travaillé avec un groupe de journalistes indépendants pour publier des communications internes sur Twitter, prouvant que la CIA et le FBI exerçaient une forte influence sur le contenu de la plateforme. Avec plusieurs autres entités gouvernementales, les deux agences ont pu demander la suppression d’utilisateurs individuels et la promotion ou la suppression de récits particuliers. Alors que Musk a fait semblant de se distancier de ce statu quo, notamment en licenciant l’avocat général James Baker, qui travaillait auparavant pour le FBI, on ne sait pas si les agences conservent un certain niveau d’accès.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont mis en doute la sincérité du rejet apparent par Dorsey du FBI et de la CIA, affirmant qu’il n’avait été que trop heureux que les agences se mêlent de la plate-forme pendant qu’il la dirigeait.

Twitter était l’une des rares plates-formes de médias sociaux à résister à la participation au programme controversé de surveillance PRISM de la NSA il y a plus de dix ans, selon une fuite de diapositive de l’agence rendue publique par l’entrepreneur de la NSA devenu lanceur d’alerte Edward Snowden en 2013. PRISM a donné à la NSA un porte dérobée vers les serveurs des acteurs Big Tech comme Facebook, Google, Microsoft et Apple.

Quelques-uns des partisans de Dorsey ont semblé interpréter le tweet comme une approbation du candidat démocrate à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr., qui se présente sur une plate-forme qui comprend la maîtrise des agences de renseignement folles de pouvoir et a déclaré publiquement qu’il croyait que la CIA était impliquée dans les meurtres de son oncle (JFK) et de son père (l’ancien procureur général américain Robert F. Kennedy, Sr.). Musk, pour sa part, semble avoir jeté son lot présidentiel avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis, programmant un Twitter Spaces pour mercredi dans lequel le républicain annoncera officiellement sa candidature à la présidence en 2024.