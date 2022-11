Le fondateur de Tim Hortons a dépensé jusqu’à 10 millions de dollars par an pour subventionner son complexe de luxe en Nouvelle-Écosse

Comment évaluez-vous une propriété quand il n’y en a pas d’autre qui lui ressemble?

C’est au cœur d’un différend entre le Fox Harb’r Resort sur le détroit de Northumberland et les évaluateurs fiscaux de la Nouvelle-Écosse.

Les propriétaires affirment qu’une évaluation de 19,9 millions de dollars utilisée à des fins d’impôt foncier est beaucoup trop élevée compte tenu des pertes énormes du complexe, qui se chiffrent en millions chaque année.

“L’évaluation ne reflète pas correctement la valeur marchande à la date prescrite”, a déclaré Fox Harb’r Development Ltd. dans son dernier appel, déposé cette semaine auprès de la Nova Scotia Utility and Review Board.

Le centre de villégiature n’est pas satisfait de la réduction de son évaluation 2020 rendue par le Tribunal d’appel des évaluations de la Nouvelle-Écosse le mois dernier.

Le tribunal a fait chuter l’évaluation de 21 millions de dollars à 19,9 millions de dollars, mais toujours bien au-dessus des 5,7 millions de dollars que Fox Harb’r Development a déclaré valoir.

Fox Harb’r synonyme de luxe

Le complexe fermé de 401 hectares est devenu synonyme de luxe en Nouvelle-Écosse depuis son ouverture en 2000.

La magnifique installation comprend un parcours de golf de championnat, une marina, une piste et un hangar pour jets privés, un vignoble, des écuries et une réserve de faisans.

Ron Joyce, le cofondateur milliardaire de la chaîne Tim Hortons, a développé le complexe de luxe. Joyce est décédée en 2019. (La Presse Canadienne)

Ron Joyce, le milliardaire cofondateur de la chaîne de cafés et de restauration rapide Tim Hortons, a développé le complexe près de sa ville natale de Tatamagouche.

Les dossiers du différend fiscal révèlent que jusqu’à sa mort en 2019, Joyce a souscrit des pertes d’exploitation, qui ont culminé à 8 à 10 millions de dollars par an.

Les gestionnaires de ses héritiers ont réduit les pertes à 1,5 million de dollars à 2 millions de dollars par an, selon les preuves déposées en appel.

Pour atteindre le seuil de rentabilité, ils construisent de nouvelles maisons et planifient un développement de 48 unités.

Un atout communautaire, pas un investissement

Fox Harb’r dit que Joyce a construit le complexe comme un héritage et un atout communautaire et non comme un investissement.

Jeff Cuzner, directeur de la fiscalité foncière commerciale de la société de services immobiliers CBRE, a déposé un rapport au nom de l’appel de Fox Harb’r, affirmant qu’aucun acheteur potentiel “n’envisagerait jamais de reproduire le sujet tel qu’il est, compte tenu de son emplacement et de ses performances fiscales”.

Fox Harb’r dit que Ron Joyce a construit le complexe comme un héritage et un atout communautaire et non comme un investissement. (Radio-Canada)

“L’emplacement du sujet est inférieur … Fox Harb’r est situé dans une région éloignée sans centre de population ni commodités”, a écrit Cuzner.

Les propriétaires ont fait valoir que, comme la station n’a jamais généré de profit et dépend des subventions annuelles des propriétaires pour fonctionner, “sa valeur ne peut pas être estimée avec précision par ses revenus”.

Ils ont déclaré qu’une estimation plus juste devrait être basée sur la valeur de vente de huit autres propriétés de golf avec hébergement en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Fox Harb’r a déclaré que les propriétés les plus comparables étaient Glen Arbor à Halifax, évaluée à 91 705 $ par trou, et Crowbush à l’Île-du-Prince-Édouard à 158 000 $ par trou. En utilisant cette métrique, les terrains de golf Fox Harb’r et ses équipements valent 125 000 $ par trou ou 3,375 millions de dollars. Il valorisait le Founder’s Lodge à 1,6 million de dollars.

Fox Harb’r ‘inégalé’ en N.-É.

Le directeur de l’évaluation de la Property Valuation Services Corporation (PVSC) a rejeté cette approche.

La société d’État, qui établit l’évaluation foncière en Nouvelle-Écosse, a déclaré qu’aucune autre propriété de golf ne se compare à Fox Harb’r.

“En plus d’avoir des logements inégalés par tout autre établissement de golf dans la province, Fox Harb’r comprend de nombreuses commodités qu’aucune des autres propriétés ne peut offrir”, a déclaré l’avocat du PVSC, Robert Andrews, lors de l’appel du tribunal.

Fox Harb’r possède un parcours de golf de championnat. (Radio-Canada)

Il a évalué le complexe comme une seule entité, mais a utilisé différentes méthodes – les hébergements ont été évalués en fonction du revenu, tandis que les coûts des terrains de golf ont été évalués en fonction du coût, le lodge et les lots immobiliers ont été évalués par comparaison directe.

Dans son appel à la commission des services publics et de révision, Fox Harb’r a déclaré que “les valeurs attribuées à tous les composants de l’évaluation sont trop élevées et incompatibles avec la valeur marchande et les dispositions de la loi sur l’évaluation”.

“L’évaluation a été incorrectement pondérée par rapport à une approche par le revenu et n’a pas pris en compte une évaluation par comparaison directe qui serait une base pertinente pour atteindre la valeur appropriée. L’évaluation reposait sur la prémisse que la propriété était unique et lui accordait plus de poids que la valeur marchande réelle sur laquelle elle aurait dû être fondée », a déclaré l’avocat de Fox Harb’r, Michael L Ryan, dans l’appel déposé auprès de la Nova Scotia Utility and Review Board, publié le 1er novembre.

Important pour le comté de Cumberland

Property Valuation Services a refusé de commenter en disant qu’il défendra l’évaluation devant les régulateurs.

Fox Harb’r n’a pas répondu à une demande de commentaire.

En septembre 2022 Aperçu Entrevue en podcast avec Huddle, une publication commerciale des Maritimes, le président de Fox Harb’r, Kevin Toth, a refusé de discuter du montant des taxes payées à la municipalité locale en disant “nous sommes dans un petit différend avec eux en ce moment”.

Fox Harb’r dispose d’une piste et d’un hangar pour jets privés. (Radio-Canada)

Il a déclaré que le complexe dépense 7 millions de dollars par an en biens et services en Nouvelle-Écosse et a investi plus de 125 millions de dollars dans le développement du complexe. Elle exploite son propre système d’aqueduc et d’égout et entretient les routes sur la propriété.

Le maire du comté de Cumberland, Murray Scott, a déclaré que la station attire des gens du monde entier dans la région “pour diverses raisons, certains possèdent une propriété, certains viennent des services, d’autres viennent pour la partie golf.”

“Fox Harb’r est une grande partie du comté de Cumberland en termes de valeur imposable de cette propriété, en termes de ce que cela signifie pour les taxes pour la municipalité, sans aucun doute”, a-t-il déclaré. “C’est très important pour le comté de Cumberland.”