Le fondateur de Theranos, Holmes, perd son offre de rester hors de prison, frappé d’une énorme facture de restitution

La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, et l’ancien PDG de sa société ont été condamnés à verser 452 millions de dollars aux victimes de la startup.

Holmes a frauduleusement affirmé que les machines de Theranos pouvaient exécuter une gamme de tests de diagnostic avec quelques gouttes de sang.

Elle a été reconnue coupable l’année dernière et condamnée à 11 ans et trois mois de prison.

La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, et l’ancien PDG Ramesh « Sunny » Balwani ont été condamnés mardi à verser 452 millions de dollars aux victimes de la fraude de la start-up de tests sanguins, et une cour d’appel a également rejeté la demande de Holmes de rester hors de prison tout en contestant sa condamnation.

Holmes, qui est devenu célèbre après avoir affirmé que les petites machines de Theranos pouvaient exécuter une série de tests de diagnostic avec seulement quelques gouttes de sang, a été reconnu coupable l’année dernière d’avoir déformé la technologie et les finances de la startup. Elle a été condamnée à 11 ans et trois mois de prison.

En vertu de l’ordonnance de dédommagement rendue par le juge Edward Davila à San Jose, en Californie, qui a également supervisé le procès et la condamnation de Holmes, Holmes et Balwani sont également responsables du montant total.

Davila a rejeté leur argument selon lequel les événements intermédiaires ont contribué aux pertes des investisseurs de Theranos.

Le juge a dit :

Les pertes des victimes sont survenues au moment où elles ont échangé leur argent contre des actions Theranos.

Holmes avait demandé à la 9e US Circuit Court of Appeals de suspendre sa peine le 25 avril, deux jours avant qu’elle ne se présente en prison.

Le tribunal a rejeté son argument selon lequel l’appel est susceptible d’aboutir à un nouveau procès, le seuil pour qu’elle reste en liberté sous caution. Le refus de libération sous caution mardi signifie que Davila va désormais fixer une nouvelle date pour son incarcération.

Au cours du procès, Holmes a témoigné pour sa propre défense, affirmant qu’elle pensait que ses déclarations étaient exactes à l’époque. En appel, Holmes conteste plusieurs des décisions du juge, y compris son acceptation de preuves concernant l’exactitude des tests de Theranos qui ont été postérieures à ses déclarations aux investisseurs.

Balwani a été reconnu coupable d’avoir fraudé les investisseurs et les patients de Theranos lors d’un procès séparé et condamné à 12 ans et 11 mois de prison. Il a commencé à purger sa peine le 20 avril, après que Davila et le 9e circuit aient rejeté ses demandes de rester en liberté sous caution lors de son appel.

Forbes a surnommé Holmes la plus jeune femme milliardaire autoproclamée au monde en 2014, alors qu’elle avait 30 ans et que sa participation dans Theranos valait 4,5 milliards de dollars. Theranos, autrefois évalué à 9 milliards de dollars, s’est effondré après qu’une série d’articles du Wall Street Journal en 2015 ait remis en question sa technologie.