Le fondateur de Theranos envoyé en prison pour fraude – Hollywood Life

Elisabeth Holmes a été condamnée à une peine de 11 ans et trois mois de prison après avoir été reconnue coupable de fraude, le vendredi 18 novembre. L’ancienne entrepreneure en technologie, 38 ans, a également été condamnée à une amende de 250 000 $ et condamnée à dédommager chacune de ses quatre chefs d’accusation. d’escroquer les investisseurs. Sa peine sera suivie de trois ans de liberté surveillée, par Variété, qui a également rapporté la peine. Quant à se rendre, on s’attend à ce qu’elle se rende à une date ultérieure. La condamnation par le juge Edward Davila a eu lieu après une audience qui a duré quatre heures.

Avant sa condamnation, Elizabeth avait été reconnue coupable en janvier. Elle risque jusqu’à 20 ans de prison pour avoir fraudé des investisseurs. Les avocats du gouvernement avaient demandé qu’elle soit condamnée à 15 ans de prison, ainsi que la probation et la restitution, tandis que ses avocats avaient demandé qu’elle ne soit condamnée qu’à 18 mois avec probation et travaux d’intérêt général, par CNN. Les procureurs ont demandé qu’elle soit condamnée à verser 804 millions de dollars de dédommagement à George P. Shultz, décédé en février 2021, et les sociétés Walgreens et Safeway, selon Le New York Times.

Elizabeth a fondé Theranos lorsqu’elle était adolescente en 2003. Elle a suscité beaucoup d’intérêt lorsqu’elle a affirmé qu’elle avait inventé une nouvelle technologie, qui pouvait tester le sang avec très peu de gouttes. Elle a été critiquée lorsque des journalistes ont enquêté sur l’entreprise et ont découvert que la technologie n’était pas aussi fiable qu’elle le prétendait, ce qui a conduit les investisseurs à porter plainte pour fraude.

Avant sa condamnation, environ 130 personnes ont écrit des lettres qui ont été soumises par l’équipe juridique d’Elizabeth au juge Edward J. Davila pour demander la clémence dans la peine d’Elizabeth, y compris le sénateur Cory Booker, qui a expliqué qu’il avait rencontré l’entrepreneur lors d’un dîner. “Je crois fermement en la possibilité de réhabilitation et en le pouvoir de rédemption pour quiconque”, a-t-il écrit, selon le Droit et criminalité réseau. “Je crois que Mme Holmes a en elle un désir sincère d’aider les autres, d’être utile et possède la capacité de se racheter.”

L’ex d’Elisabeth Ensoleillé Balwani, qui a cofondé et occupé le poste de directeur de l’exploitation de Theranos, a également été reconnu coupable de 12 chefs d’accusation de fraude en juillet, par CNN. Au cours du procès d’Elizabeth, elle a parlé de sa relation avec Sunny et a affirmé qu’il l’avait agressée sexuellement, mais il a nié les allégations. Il devrait être condamné le 7 décembre.

La chute de Theranos est devenue un point d’intérêt dans un certain nombre de médias différents. Un documentaire de HBO relatant la chute de l’entreprise est sorti en 2019 et s’intitule L’inventeur: Out For Blood In Silicon Valley . Un podcast intitulé Le décrochage a inspiré une série Hulu du même nom, qui mettait en vedette Amanda Seyfried en tant que fondateur de Theranos. Amanda a remporté un Primetime Emmy Award pour son interprétation d’Elizabeth lors de la remise des prix de 2022. La série a été nominée pour un total de six Emmys, dont Outstanding Limited ou Anthology Series.