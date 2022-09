Lorsque les stablecoins TerraUSD se sont désengagés en mai, il a précipité un effondrement de 48 milliards de dollars de la crypto-monnaie luna. Quatre mois plus tard, mercredi, les autorités sud-coréennes ont émis un mandat d’arrêt contre Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, selon la publication sud-coréenne Chosun Ilbo. Terraform Labs de Kwon était à l’origine de la blockchain Terra, du stablecoin TerraUSD (UST) et de la crypto-monnaie luna.

Bien que Terraform Labs soit basé à Singapour, Kwon est né en Corée du Sud et reste un citoyen sud-coréen. Kwon est l’un des nombreux employés de Terra pour lesquels un mandat d’arrêt a été émis, rapporte Chosen Ilbo. Kwon est recherché pour avoir enfreint la loi sud-coréenne sur les marchés des capitaux, les procureurs accusant l’UST et Luna d’avoir été classés comme “titres de contrats d’investissement”. Ce miroirs se déplace par la SEC pour désigner de la même manière plusieurs crypto-monnaies majeures comme titres.

Terra a été contacté pour un commentaire mais n’a pas immédiatement répondu.

Terra était connue pour ses doubles crypto-monnaies UST et luna. Comme toutes les pièces stables liées au dollar américain, l’UST a été conçu pour valoir toujours 1 $. Terra a encouragé les gens à placer leur épargne en UST, offrant un taux de rendement de 19,5 %, ce qui signifie que 10 000 $ déposés en UST rapporteraient un intérêt de 19,5 % par an. En mai, cependant, le stablecoin UST s’est retiré après la suppression de 2 milliards de dollars du protocole. Une fois qu’il est devenu clair que l’UST ne serait pas en mesure de conserver son ancrage, lui et Luna, dont la valeur est liée à l’UST, se sont effondrés. (Lire un explicatif plus détaillé ici.)

Avant le crash, Luna et UST avaient une capitalisation boursière combinée d’un peu moins de 50 milliards de dollars, selon CoinMaketCap Les données. La société d’investissement cryptographique Three Arrows Capital a investi plus de 200 millions de dollars dans Luna, et a finalement déclaré faillite à la suite. Son incapacité à rembourser ses créanciers a conduit Voyager Digital, une plateforme de prêt, déclarer faillite également.

Lorsque le domicile du cofondateur de Terra, Daniel Shin, a été perquisitionné par les autorités sud-coréennes en juillet, Bloomberg a rapporté que les procureurs enquêtaient pour savoir si Kwon avait éludé les impôts en transférant les bénéfices de la cryptographie sur un compte offshore.