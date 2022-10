Le fondateur de Ten to One veut changer la perception qu’ont les gens du rhum

Lorsqu’il est arrivé à Cambridge en tant qu’étudiant de première année, Farrell ne s’attendait pas à se retrouver dans l’industrie des spiritueux. “J’avais 16 ans quand je suis arrivé au MIT, et je ne sais pas s’il y a beaucoup de jeunes de 16 ans qui savent vraiment, nécessairement, ce qu’ils veulent faire dans la vie”, a-t-il déclaré. dit en riant. Farrell s’est spécialisé en génie chimique, mais affirme que son exposition à la finance, à l’économie et aux affaires à l’Institut l’a aidé à réaliser le rêve de créer sa propre entreprise.

Pour apprendre les ficelles du métier, il débute sa carrière dans le conseil en management. Il a fait un passage dans le capital-investissement, a obtenu une maîtrise en politique technologique à l’Université de Cambridge et un MBA à Harvard, et a lancé sa première startup dans le sport et les médias, qui, selon lui, a connu un succès initial mais n’a pas évolué comme il l’a fait. j espérais. Ensuite, Farrell a rejoint Starbucks, devenant vice-président de la vente au détail mondiale et de l’innovation des boissons.

En tant que dirigeant de la plus grande chaîne de cafés au monde, il a renouvelé son sens du devoir et il a décidé de lancer une marque qui honorerait ses racines caribéennes. “Quand je pense à la culture caribéenne, nous avons cette étrange capacité à activer la célébration. C’est vraiment un mode de vie pour nous », déclare Farrell. « Le rhum joue un rôle dans tant de ces célébrations. Cela fait vraiment partie du tissu, de l’essence de ce que nous considérons comme une fête dans les Caraïbes.

Farrell a nommé sa startup Ten to One pour rendre hommage à la Fédération des Antilles, qui a uni 10 pays des Caraïbes de 1958 à 1962. Bien que le rhum puisse être trouvé dans la plupart des régions productrices de sucre du monde, il est produit par fermentation puis distillation de la canne à sucre. jus ou mélasse – son origine est attribuée aux Caraïbes.

La société vend actuellement deux rhums de haute qualité provenant de certains des producteurs les plus distincts et supérieurs de la région, désormais disponibles dans 15 États américains. La version sombre est un mélange de rhums de Trinité-et-Tobago, de la Barbade, de la Jamaïque et de la République dominicaine ; le blanc est un mélange de rhum de la République dominicaine et de la Jamaïque. Ten to One vend également des versions en édition limitée, comme une réserve de single cask de 17 ans.

Bien que la marque soit relativement nouvelle, Ten to One a reçu près de 70 prix en 2022, ce qui en fait le rhum le plus décoré aux États-Unis. En octobre 2021, l’auteur-compositeur-interprète Ciara a rejoint l’entreprise en tant qu’investisseur et copropriétaire. Bien que ces succès initiaux aient été gratifiants, Farrell dit qu’il est très enthousiaste à l’idée de changer la façon dont les gens perçoivent le rhum, non seulement pour son entreprise, mais pour l’industrie.

“Quand je pense à ce à quoi ressemble le succès, que ce soit dans trois, cinq ou 10 ans, j’espère que nous sommes la marque qui est devenue synonyme de changement de perception de la catégorie du rhum”, dit-il, tout comme la façon dont Starbucks a réinventé le coffeeshop. “J’espère vraiment que Ten to One pourra être cela dans le monde du rhum.”