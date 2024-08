Pavel Dourov, qui a fui son pays natal en refusant de coopérer avec les autorités, a découvert les limites de la liberté d’expression en France

Les autorités françaises sont entrées en action avec un mandat d’arrêt qui semblait avoir été griffonné au dos d’une serviette en papier lorsqu’elles ont réalisé que le fondateur de l’application de chat en ligne mondialement populaire, Telegram, était sur le point de commettre l’erreur colossale d’atterrir en France, bien que son entreprise soit basée bien hors de portée de l’UE, à Dubaï.

Le Russe Pavel Durov a mystérieusement réussi à obtenir la nationalité française en 2021 sans même avoir jamais vécu dans le pays. Normalement, la citoyenneté française nécessite la preuve de cinq ans de résidence et, ce qui semble plus important pour les autorités françaises, de cinq années complètes de paiement d’impôts sur le revenu en France. Au lieu de cela, Durov a réussi à obtenir la citoyenneté accélérée grâce à une initiative du ministère français des Affaires étrangères qui accorde la naturalisation sur la base d’une sorte d’action contribuant à l’image, à la prospérité et aux relations internationales de la France. Personne n’a été en mesure d’expliquer exactement ce que Durov voulait dire. a contribué en France au-delà de dénigrer la Russie, ou d’avoir créé l’application de chat que les médias français ont longtemps qualifiée de premier choix du président français Emmanuel Macron et de son entourage depuis au moins 2016.

Il est tout aussi intriguant de constater que trois ans plus tard, la justice du même gouvernement français qui lui a offert un raccourci hautement politique vers la citoyenneté l’accuse soudain d’adopter une approche trop laxiste concernant le contenu de sa plateforme. La presse française a cité des sources judiciaires anonymes proches de l’affaire, affirmant que l’application s’est transformée en un gigantesque terrain vague pour toutes sortes de rebuts de la terre (en plus des élites susmentionnées) : terroristes, blanchisseurs d’argent, trafiquants de drogue, pédophiles.















Aucune mention explicite des personnes qui ont des opinions que l’establishment n’apprécie pas particulièrement, et dont la prolifération en ligne fait toujours l’objet de plaintes et de menaces publiques de la part des responsables européens – le dernier en date étant Elon Musk, propriétaire de la plateforme X. TikTok, propriété de la Chine ? Une menace pour la sécurité nationale que l’Occident veut interdire – à moins qu’il ne cède la gestion et l’accès aux données aux États-Unis. Huawei ? Une menace pour la sécurité nationale, principalement parce qu’il s’est concentré sur le territoire de concurrents occidentaux qui ont eu du mal à rivaliser. RT et d’autres plateformes liées à la Russie ? Une menace pour la sécurité nationale qui offrent des points de vue et des informations alternatifs au discours officiel de l’UE sur l’Ukraine. Nous en sommes maintenant au français médias des médias comme C8 et CNews sont menacés comme s’ils étaient russes – parce qu’ils ne se sont pas conformés aux exigences du régulateur français en matière de contenu.

L’arrestation de Durov a apparemment suffi à inciter le fondateur canadien d’une autre plateforme de liberté d’expression, Chris Pavlovski de Rumble, à prendre son sac de survie et à se barrer. « J’arrive un peu en retard, mais pour une bonne raison : je viens de quitter l’Europe en toute sécurité. » Pavlovski a écrit sur la plateforme X. « La France a menacé Rumble, et maintenant ils ont franchi une ligne rouge en arrêtant le PDG de Telegram, Pavel Durov, apparemment pour ne pas avoir censuré les discours. »

Pavlovski avait auparavant choisi de bloquer géographiquement Rumble dans toute la France plutôt que de censurer le contenu que le gouvernement français lui avait demandé de faire – comme RT par exemple. Mais Durov chantait une chanson que l’Occident aimait vraiment pendant un certain temps, à savoir comment il avait subi des pressions de la part du gouvernement russe sur le contrôle du contenu et l’accès par porte dérobée et comment il leur avait simplement fait un doigt d’honneur héroïque. Sa persécution par la Russie était telle qu’il n’a jamais été réellement arrêté ou accusé de quoi que ce soit là-bas, et Telegram est toujours opérationnel en Russie tandis que Durov est libre de parcourir le monde pour se présenter comme une victime professionnelle de son pays d’origine. Durov s’est même aligné sur les exigences de l’UE de censurer RT et d’autres médias russes. Mais il y a eu un changement significatif récemment. commencé Il a changé de ton pour un ton qui n’a probablement pas plu à l’establishment occidental, suggérant il y a quelques mois dans une interview avec Tucker Carlson que le FBI avait essayé de convaincre l’un de ses ingénieurs de commencer à installer des portes dérobées favorables à l’Occident qui permettraient aux services de renseignement d’accéder facilement au contenu crypté de Telegram. Il a ajouté qu’ils semblaient particulièrement intéressés par l’infiltration de groupes opposés aux mandats et aux vaccins contre le Covid.

L’ancien président russe Dimitri Medvedev a déclaré à la suite de l’arrestation de Durov qu’il l’avait déjà prévenu qu’il aurait des problèmes dans pratiquement tous les pays où il ne voulait pas coopérer avec les autorités sur les crimes majeurs. Non pas que les personnes qui dénoncent les mandats Covid commettent des crimes majeurs, ce qui nous amène à nous demander dans quelle mesure la France joue sur le thème de la criminalité majeure pour s’attaquer à des choses bien moins graves qu’elle considère comme une menace pour son propre pouvoir plutôt que pour la société.

Durov est peut-être sur le point d’apprendre que malgré sa rhétorique antirusse, la Russie pourrait en fait commencer à ne pas être trop mal en comparaison à partir du moment où ses nouveaux amis décideront qu’ils en ont assez de lui – et que votre application passera du statut de chouchou de l’Élysée à la poubelle.















Il suffit de demander à cet artiste russe, Peter Pavlensky, dont « art » Il s’agissait d’un incendie criminel. Il met le feu à la porte du bureau de la Loubianka du Service fédéral de sécurité russe (FSB) à Moscou, pour un tableau appelé « liberté, » Il s’en tire avec une amende et s’enfuit en France où, deux ans plus tard, en 2017, il décide que pour son prochain chef-d’œuvre, il mettra le feu aux fenêtres de la Banque de France – parce que l’art de nos jours signifie simplement être un connard délirant, apparemment. Il finit par passer suffisamment de temps en prison française pour s’essayer à la « art » de grève de la faim.

Bien sûr, il n’existe aucune preuve concrète que cela ait un rapport avec la liberté d’expression, mais les autorités occidentales ont la fâcheuse habitude de masquer leur autoritarisme sous le couvert de la sécurité nationale ou de la grande criminalité, ce qui rend impossible d’exclure que ce soit également le cas ici. Et une fois que les autorités ont accès ou contrôlent des informations sous prétexte de vouloir réduire la grande criminalité, elles ont alors accès à absolument tout.

D’après des rapports antérieurs en provenance d’Allemagne et des Pays-Bas, Telegram a effectivement répondu aux injonctions des tribunaux de divulguer des informations pour des raisons de sécurité nationale dans des cas limités de menace immédiate pour la vie. Mais il ne manque pas de gens qui regardent tout cela en ce moment et pensent qu’il pourrait s’agir simplement d’un moyen d’utiliser la coercition pour ouvrir la fenêtre à une coopération beaucoup plus grande de la part de l’application que ce qu’ils auraient pu obtenir autrement.

On se demande comment les gouvernements ont pu enquêter sur les crimes avant l’arrivée des applications mobiles et d’Internet, s’ils comptent tellement sur eux pour comprendre ce qui se passe. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a été régulièrement accusé par les autorités américaines de ne pas avoir réussi à attirer les nuisibles sexuels sur son application. Comme si ces types qui dirigent les plateformes étaient en quelque sorte responsables de chaque pervers qui se cache derrière un écran d’ordinateur. Bonne chance avec ce jeu de la taupe. Zuckerberg n’a cependant jamais été arrêté. C’est sûrement juste une coïncidence s’il s’agenouille constamment devant le pouvoir et cède aux exigences. Peut-être que Durov sera dirigé par les autorités françaises vers le magasin de sport Décathlon local, ici à Paris, où il pourra investir dans une belle paire de genouillères.