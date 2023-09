Le fondateur de Rolling Stone, Jann Wenner, retiré du conseil d’administration du Rock and Roll Hall of Fame

Jann Wenner, co-fondateur du magazine Rolling Stone et co-fondateur du Rock and Roll Hall of Fame, a été démis du conseil d’administration de la salle après avoir tenu des propos considérés comme dénigrants envers les musiciens noirs et féminins.

« Jann Wenner a été démis du conseil d’administration de la Fondation Rock and Roll Hall of Fame », a annoncé samedi la salle, un jour après la publication des commentaires de Wenner dans une interview au New York Times.

Un représentant de Wenner, 77 ans, n’a pas immédiatement répondu à un commentaire.

La controverse découle d’une interview que Wenner a faite lors de la publication de son nouveau livre The Masters, qui présente des entretiens avec les musiciens Bob Dylan, Jerry Garcia, Mick Jagger, John Lennon, Bruce Springsteen, Pete Townshend et Bono de U2 – tous blancs et masculins.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas interviewé de femmes ou de musiciens noirs, Wenner a répondu : « Ce n’est pas qu’ils soient inarticulés, cependant, allez avoir une conversation approfondie avec Grace Slick ou Janis Joplin. S’il vous plaît, soyez mon invité. Tu sais, Joni [Mitchell] n’était pas un philosophe du rock’n’roll. À mon avis, elle n’a pas satisfait à ce critère », a-t-il déclaré au Times.

« Des artistes noirs – vous savez, Stevie Wonder, un génie, n’est-ce pas ? Je suppose que lorsque vous utilisez un mot aussi large que « maîtres », la faute est d’utiliser ce mot. Peut-être Marvin Gaye ou Curtis Mayfield ? Je veux dire, ils ne se sont tout simplement pas exprimés à ce niveau », a déclaré Wenner.

Wenner a fondé Rolling Stone en 1967 et en a été le rédacteur ou le directeur éditorial jusqu’en 2019. Il a cofondé le Rock and Roll Hall of Fame, lancé en 1987.

Dans l’interview, Wenner a semblé reconnaître qu’il ferait face à des réactions négatives. « Juste pour des raisons de relations publiques, j’aurais peut-être dû trouver un artiste noir et une femme à inclure ici qui ne répondaient pas aux mêmes normes historiques, juste pour éviter ce genre de critique. »

L’année dernière, le magazine Rolling Stone a publié ses 500 plus grands albums de tous les temps et a classé Gaye, What’s Going On, au n°1, Blue de Mitchell au n°3, Wonder’s Songs in the Key of Life au n°4, Purple Rain de Prince and the Revolution au n°8 et The Miseducation of Lauryn Hill de Mme Lauryn Hill au n°10.