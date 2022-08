Le fondateur de Repos révèle comment un appel téléphonique a tout changé

Semaines après avoir levé Rs. 56 crores du président émérite de Tata Sons Ratan Tata et d’autres investisseurs, le co-fondateur de Repos a écrit une longue note pour révéler comment un appel de l’industriel a changé la fortune de leur entreprise. Lors du démarrage de leur start-up de distribution d’énergie basée à Pune, les co-fondateurs de Repos Energy, Aditi Bhosale Walunj et Chetan Walunj, ont réalisé qu’ils avaient besoin d’un mentor, quelqu’un qui a travaillé pour le plus grand bien, et la première personne à laquelle ils pouvaient penser était Ratan Tata. . Révélant la même chose sur son compte LinkedIn, elle a déclaré: “Et sans aucun doute, nous avions tous les deux un nom qui est Ratan Tata Sir.”

Suivant la même direction, Aditi a ensuite suggéré que les deux rencontrent le successeur de JRD Tata. Et en écoutant cela, Chetan n’a pas tardé à répondre: “Aditi, il (Ratan Tata) n’est pas mon voisin que tu dis, allons le rencontrer”. Cependant, Aditi était déterminé et n’a pas reculé. Expliquant comment les « excuses » mènent à « l’échec », Aditi a déclaré : « Nous n’avons tous les deux reçu aucune formation commerciale formelle, mais nous avons appris une chose très tôt dans notre vie : une excuse pour tout est une fondation sur laquelle on construit une maison d’échec. » Le co-fondateur de la start-up basée à Pune a ajouté : « Tout le monde nous a dit que vous ne pouvez pas le rencontrer (Ratan Tata) et que c’est impossible. Nous n’avons pas utilisé cela comme une excuse. “NON” n’a jamais été une option.

Poursuivant plus loin, Aditi a révélé qu’après avoir préparé une présentation 3D de la façon dont leur entreprise “voulait changer la distribution d’énergie et fournir n’importe quelle énergie/carburant jusqu’au dernier kilomètre en utilisant la technologie”, les deux ont envoyé des “lettres manuscrites” à l’industriel et ont contacté le sources qui auraient pu les faire le rencontrer. Par conséquent, après avoir finalement attendu devant la maison de Ratan Tata « pendant 12 heures », Aditi a reçu un appel téléphonique « à 22 heures » le soir lorsqu’ils sont retournés à leur hôtel. Elle a dit: «J’étais réticente mais quand j’ai répondu, la voix, d’un autre côté, a dit ‘Salut! Puis-je parler à Aditi ? Ajoutant plus loin, elle a révélé que bien qu’elle sache qui c’était, Aditi a demandé: «Oui. Puis-je savoir qui est ce?”

La personne au téléphone a répondu : « Ici Ratan Tata. J’ai bien reçu ta lettre. Pouvons-nous nous rencontrer?” Puis Aditi s’est rappelé avoir ressenti plusieurs émotions en même temps. Parlant de la même chose, elle a dit qu’elle était « engourdie », qu’elle avait la « chair de poule » et que des « larmes coulaient » sur son visage, mais qu’elle avait le sourire aux lèvres. Elle a poursuivi: «Le lendemain, nous sommes arrivés chez lui à 10h45 et nous l’avons attendu dans le salon avec notre présentation. Et à 11 heures précises, une personne grande et blonde avec une chemise bleue s’est dirigée vers nous. Et ça ressemblait à du silence.

Aditi a révélé que lors de leur rencontre, Ratan Tata lui a demandé ce qu’elle attendait de lui, ce à quoi elle a répondu : « Monsieur, aidez-nous à servir les gens et à faire de notre pays un monde mondial. Guide nous.” Répondant à cela, l’industriel a simplement répondu “d’accord”. Et elle a ajouté qu’après cela, quand ils sortaient, ils avaient l’impression de “sortir du temple”. Aditi a crédité Ratan Tata d’avoir fait atteindre Repos, où il se trouve actuellement. Aditi a qualifié la rencontre de trois heures avec lui de “pure médiation pour nous où il a entendu nos idées, partagé son expérience et nous a guidés”. Elle a conclu en remerciant le général adjoint du bureau de Ratan Tata, Shantanu Naidu, et l’a qualifié d’« ange déguisé » pour son entreprise. Pour ceux qui ne le savent pas, Repos propose la livraison à domicile de diesel via leur application.

