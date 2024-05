Le fondateur de Porto’s Bakery est décédé à 92 ans

Raul Porto Sr., le fondateur de la bien-aimée Porto’s Bakery, est décédé mercredi à 92 ans, a annoncé l’entreprise le Instagram Vendredi.

« Raul Sr. était un homme extraordinaire qui, aux côtés de son épouse Rosa, a fondé la boulangerie Porto depuis leur cuisine familiale, vendant des gâteaux et des pâtisseries à leurs amis et à leur famille. Raul Sr. aidait chaque fois qu’il le pouvait, même s’il travaillait dans une autre boulangerie locale. Après plusieurs années, il a pu rejoindre Rosa à temps plein, se consacrant au développement de leur entreprise », indique en partie la légende.





La première vitrine officielle de Porto’s Bakery a ouvert ses portes en 1976 à Echo Park. L’entreprise est devenue l’un des établissements de boulangerie les plus appréciés de Los Angeles, avec six sites à Glendale, Burbank, Downey, Buena Park, West Covina et Northridge.

Rosa Porto est décédée en 2019.

La boulangerie est connue pour vendre des spécialités cubaines telles que des boulettes de pommes de terre, des tourtes à la viande et des sandwichs, ainsi que des produits de boulangerie tels que le gâteau au café à la cannelle et le pain sablé aux fraises.