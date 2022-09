Le fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, repousse les informations selon lesquelles il aurait annulé des concerts en Pologne : “Vos papiers sont faux”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le co-fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, dément les informations selon lesquelles il aurait annulé deux concerts à venir en Pologne au milieu de l’indignation suscitée par sa position sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Waters avait envoyé une lettre ouverte à la première dame ukrainienne Olena Zelenska au début du mois dans laquelle il accusait les “nationalistes extrémistes” en Ukraine d’avoir mis le pays “sur la voie de cette guerre désastreuse”.

Il a également critiqué l’Occident, les États-Unis en particulier, pour approvisionner l’Ukraine avec des armes et accusé l’OTAN de provoquer la Russie.

Les médias polonais ont rapporté que les deux spectacles prévus les 21 et 22 avril à la Tauron Arena de Cracovie avaient été annulés, citant un responsable de l’arène.

LE FONDATEUR DE PINK FLOYD, ROGER WATERS, ANNULE DES CONCERTS EN POLOGNE À CAUSE DU CONTREFAÇON DES VUES SUR LA GUERRE DE LA RUSSIE EN UKRAINE

“Le manager de Roger Waters a décidé de se retirer … sans donner de raison”, aurait déclaré samedi Lukasz Pytko de Tauron Arena Cracovie.

Mais dans un article sur les réseaux sociaux samedi soir, Waters a déclaré que les informations étaient inexactes et a spécifiquement appelé deux médias, The Guardian et Gazeta Krakowska.

“Vos journaux se trompent dans leurs affirmations selon lesquelles moi ou ma direction avons annulé mes prochains spectacles à Cracovie, nous ne l’avons pas fait”, a écrit Waters sur Facebook.

Il s’est également adressé au conseiller municipal de Cracovie, Łukasz Wantuch, qui a appelé à un vote sur une proposition déclarant Waters persona non grata. Les conseillers municipaux devraient voter sur la résolution cette semaine.

LA POLOGNE distribue des pilules d’iode alors que les combats font rage près de la centrale électrique ukrainienne

Wantuch a également appelé au boycott des concerts de Waters en Pologne.

Waters a déclaré que la résolution est venue en réponse à ses “efforts publics pour encourager toutes les personnes impliquées dans la guerre désastreuse en Ukraine, en particulier les gouvernements des États-Unis et de la Russie, à œuvrer en faveur d’une paix négociée, plutôt que d’aggraver les choses vers une fin amère qui pourrait être la guerre nucléaire et la fin de toute vie sur cette planète.”

Il a ajouté que Wantuch semble “ne rien savoir” de son histoire de “travailler, toute ma vie, à un prix personnel, au service des droits de l’homme”.

“Si M. Łukasz Wantuch atteint son objectif et que mes prochains concerts à Cracovie sont annulés, ce sera une triste perte pour moi, car j’avais hâte de partager mon message d’amour avec le peuple polonais, ce que j’ai fait sur de nombreuses tournées au cours d’une carrière qui a duré plus de cinquante ans”, a écrit Waters dans sa déclaration.

“Et aussi, malheureusement, cela privera les habitants de Cracovie de la possibilité de voir mon émission actuelle, ‘This Is Not A Drill’, qui est un ajout important à l’œuvre de toute une vie”, a-t-il poursuivi. “Sa censure draconienne de mon travail leur refusera la possibilité de se faire leur propre opinion.”