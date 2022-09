Le fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, annule des concerts en Pologne en raison des réactions négatives aux opinions sur la guerre de la Russie en Ukraine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le co-fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, a annulé des concerts à venir en Pologne en raison de réactions négatives provoquées par ses convictions sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine, qu’il attribue aux “nationalistes extrêmes” en Ukraine.

Waters prévoyait initialement de donner deux concerts à la Tauron Arena de Cracovie en avril, mais un responsable de l’arène a confirmé que les événements avaient été abandonnés.

“Le manager de Roger Waters a décidé de se retirer … sans donner de raison”, a déclaré samedi Lukasz Pytko de Tauron Arena Cracovie, selon les médias polonais.

Le site Web de la tournée de concerts de Waters, “This Is Not a Drill”, n’inclut pas les concerts à Cracovie précédemment prévus les 21 et 22 avril.

Les membres du conseil municipal de Cracovie devaient voter la semaine prochaine sur une proposition visant à qualifier Waters de persona non grata. Ils prévoyaient d’exprimer leur “indignation” face à ses opinions controversées sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Dans une lettre ouverte à la première dame ukrainienne Olena Zelenska au début du mois, Waters a accusé les “nationalistes extrémistes” en Ukraine d’avoir mis le pays “sur la voie de cette guerre désastreuse”.

Le musicien, qui est britannique, a également critiqué l’Occident, les États-Unis en particulier, pour avoir fourni des armes à l’Ukraine.

De plus, Waters a critiqué l’OTAN et accusé l’alliance de provoquer la Russie.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.