Le fondateur de PETA veut être démembré après sa mort

Dans son testament grizzly, Ingrid Newkirk a exigé que son cou soit envoyé au roi Charles et ses lèvres envoyées à Joe Biden

La fondatrice de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), Ingrid Newkirk, a mis à jour son testament, demandant que son corps soit mutilé et envoyé par la poste aux politiciens et aux chefs d’entreprise pour protester contre les mauvais traitements qu’ils infligent aux animaux. Avec ses restes distribués, Newkirk veut que sa chair restante soit cuite et mangée.

Deux décennies après avoir rédigé ses dernières volontés et son testament, Newkirk a mis à jour le document avec toute une série de demandes macabres, a annoncé PETA lundi.

Selon PETA, la militante de 73 ans veut maintenant qu’un morceau de son cou soit coupé et envoyé au roi de Grande-Bretagne Charles III pour protester contre les liens de la monarchie avec les courses de pigeons, un sport dans lequel le cou des oiseaux perdants est souvent tordu.

Newkirk veut que ses lèvres soient coupées et envoyées au président des États-Unis, pour l’arrêter « embrasser l’industrie de la dinde » lors du pardon annuel de la dinde de Thanksgiving.

Le foie de Newkirk ira idéalement au président de la France pour protester contre le gavage des canards et des oies pour produire du foie gras, a déclaré PETA, tandis que le PDG de Twitter et de SpaceX, Elon Musk, recevra un morceau du cœur de Newkirk pour protester contre son manque de « de l’empathie et un cœur » dans la conduite d’expérimentations animales pour sa technologie Neuralink.

La fondatrice de PETA a également demandé qu’une de ses jambes soit « violemment » brisée et exposée lors du Grand National, pour qu’une de ses oreilles soit envoyée au roi d’Espagne Felipe VI pour protester contre la mutilation des taureaux par les matadors, et pour que ses fesses soient envoyées au Premier ministre australien pour souligner l’écorchement de l’arrière-train des agneaux lors de la tonte.

Certaines demandes de longue date subsistent, Newkirk demandant que sa peau soit soignée et façonnée en une ceinture et un sac à main en cuir comme une démonstration contre l’industrie de la mode, et qu’une partie de sa chair soit frite. « avec des oignons pour un barbecue humain. »

« L’idée de servir de la viande humaine pourrait être juste la chose pour secouer les convives dans la gentillesse », PETA a expliqué.

Fondée en 1980 pour s’opposer à ce qu’elle appelle « spécisme » et « une vision du monde suprémaciste humaine », PETA est bien connue pour ses cascades publicitaires qui font la une des journaux. L’organisation a courtisé la controverse pour avoir comparé l’élevage de chiens au nazisme, versé des seaux de faux sang sur des célébrités en manteaux de fourrure et commercialisé des chaussures en peau humaine dans une fausse boutique en ligne.

Alors que PETA s’oppose à toute consommation, expérimentation et exploitation animale, l’organisation a été condamnée pour les politiques d’euthanasie de ses refuges. L’année dernière, PETA a euthanasié 74% de tous les chats et chiens emmenés dans son refuge en Virginie, contre 99% plusieurs années plus tôt.