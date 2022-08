Le fondateur de Paytm, Vijay Shekhar Sharma, partage le poème qu’il a écrit en classe 10

Le fondateur et PDG de Paytm, Vijay Shekhar Sharma, a partagé samedi un poème qui a été publié dans le magazine de son école en 1991. Selon le message Twitter, il est dit qu’il était un élève de la classe 10 lorsqu’il a écrit ce poème pour son école. magazine. Le poème, qui est votre dose parfaite de motivation du lundi, explique comment éliminer la pauvreté de ce monde grâce au travail acharné, à l’éducation, à la persévérance et à la conviction.

“Je viens de trouver mon poème, tiré du magazine de notre école publié en 1991. J’étais alors en classe 10”, a écrit Sharma sur Twitter tout en partageant une image de la poésie inspirante.

Voici le tweet :

Je viens de trouver mon poème, extrait de notre magazine scolaire publié en 1991. 😊

J’étais alors en classe 10. pic.twitter.com/84pVlrBGJw — Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) 6 août 2022

Alors que Sharma a partagé le poème samedi, lundi a été un grand jour pour son organisation. Les actions de Paytm ont bondi en bourse, les revenus de l’organisation ayant doublé au premier trimestre de cet exercice. One97 Communications, qui possède Paytm, les actions ont bondi de plus de 6% dans les échanges intrajournaliers de lundi après que le fournisseur de services financiers numériques a annoncé une augmentation de 89% de ses revenus au cours du trimestre de juin à Rs 1680 crore.

Ses revenus ont bondi grâce à une augmentation des revenus d’abonnement due au nombre croissant d’appareils de paiement, à la croissance des paiements de factures due à la croissance des utilisateurs de transactions mensuelles (MTU), à la croissance des décaissements de prêts par nos partenaires via notre plateforme et à une augmentation dans les revenus du commerce. Paytm, cependant, a signalé une perte nette consolidée de Rs 644,4 crore au cours de la période avril-juin.

Pendant ce temps, les utilisateurs de Twitter ont apprécié la créativité de Sharma et l’ont félicité pour son poème qu’il a écrit à un si jeune âge. “Charmant et précieux”, a écrit le fondateur de Droom, Sandeep Aggarwal. Un autre utilisateur de Twitter a écrit que c’était un poème très bien écrit et a conseillé à Sharma de continuer à écrire.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici