Le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, son épouse et ses deux enfants adultes cèdent leur propriété du fabricant de vêtements qu’il a fondé il y a environ 50 ans, consacrant tous les bénéfices de l’entreprise à des projets et des organisations qui protégeront les terres sauvages et la biodiversité et lutteront contre la crise climatique.

La société vaut environ 3 milliards de dollars, selon le New York Times.

Dans une lettre sur la décision, publiée mercredi sur le site Web de Patagonia, Choiunard a parlé de “réimaginer le capitalisme” et a déclaré :

“Bien que nous fassions de notre mieux pour faire face à la crise environnementale, ce n’est pas suffisant. Nous devions trouver un moyen d’investir plus d’argent dans la lutte contre la crise tout en préservant les valeurs de l’entreprise. Une option était de vendre Patagonia et de donner tout l’argent Mais nous ne pouvions pas être sûrs qu’un nouveau propriétaire maintiendrait nos valeurs ou maintiendrait notre équipe de personnes dans le monde entier. Une autre voie consistait à rendre l’entreprise publique. Quel désastre cela aurait été. Même les entreprises publiques avec de bonnes intentions subissent trop de pression pour créer des gains à court terme au détriment de la vitalité et de la responsabilité à long terme. À vrai dire, il n’y avait pas de bonnes options disponibles. Alors, nous avons créé le nôtre.”

Les actions de la société privée seront désormais détenues par une fiducie et un groupe d’organisations à but non lucratif axés sur le climat, appelés respectivement Patagonia Purpose Trust et Holdfast Collective, a déclaré la société dans un communiqué, notant que “chaque dollar qui n’est pas réinvesti dans Patagonia seront distribués sous forme de dividendes pour protéger la planète.”

La fiducie obtiendra toutes les actions avec droit de vote, soit 2% du total, et les utilisera pour créer une “structure juridique plus permanente pour consacrer l’objectif et les valeurs de Patagonia”. Il sera encadré par des membres de la famille et des proches conseillers.

The Holdfast Collective détient toutes les actions sans droit de vote de Patagonia, qui s’élèvent à 98 %.

Patagonia prévoit de générer et de donner environ 100 millions de dollars par an en fonction de la santé de l’entreprise. L’entreprise vend désormais des vêtements de plein air neufs et d’occasion, du matériel pour les activités de plein air comme le camping, la pêche et l’escalade, ainsi que des aliments et des boissons fabriqués à partir de sources durables.

En tant que B-Corp certifiée et California Benefit Corporation, Patagonia faisait déjà don d’un pour cent de ses ventes chaque année à des militants de base, et elle a l’intention de continuer à le faire. Moins de 6 000 entreprises dans le monde sont certifiées Entreprises B-Corp. Ils doivent respecter des normes et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance stricts établis par B Labs pour obtenir la certification.

Ryan Gellert continuera d’occuper le poste de PDG de Patagonia, et la famille Chouinard restera au conseil d’administration de Patagonia suite à la stratégie philanthropique élargie du fabricant de vêtements. Après avoir informé mercredi ses employés de cette décision, l’entreprise a mis à jour son site Web pour indiquer que “la Terre est désormais notre seul actionnaire”.