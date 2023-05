Le fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, condamné à 18 ans de prison pour l’attaque du 6 janvier

L’avocate américaine adjointe Kathryn Rakoczy a souligné les interviews et les discours que Rhodes a donnés depuis la prison, répétant le mensonge selon lequel les élections de 2020 ont été volées et disant que ce serait à nouveau en 2024. Dans des remarques il y a quelques jours à peine, Rhodes a appelé à un « changement de régime », a déclaré le procureur. .

La peine de Rhodes pourrait signaler ce que les procureurs rechercheront pour Tarrio et d’autres dirigeants des Proud Boys également reconnus coupables de complot séditieux. Ils seront condamnés en août et septembre.

Les condamnations ont été un coup dur pour les Oath Keepers, que Rhodes a fondés en 2009 et sont devenus l’un des plus grands groupes de milices antigouvernementales d’extrême droite du pays.

Un autre gardien du serment condamné aux côtés de Rhodes en novembre – le chef de la section de Floride, Kelly Meggs – devait recevoir sa peine plus tard jeudi. D’autres gardiens du serment devraient être condamnés vendredi (heure des États-Unis) et la semaine prochaine.

Les messages, enregistrements et autres preuves présentés au procès montrent que Rhodes et ses partisans sont de plus en plus furieux après les élections de 2020 à la perspective d’une présidence Biden, qu’ils considéraient comme une menace pour le pays et leur mode de vie. Dans une conversation cryptée deux jours après l’élection, Rhodes a dit à ses partisans de préparer leur « esprit, corps, esprit » pour la « guerre civile ».

Lors d’une conférence téléphonique quelques jours plus tard, Rhodes a exhorté ses partisans à faire savoir à Trump qu’ils étaient «prêts à mourir» pour le pays. Un gardien du serment qui écoutait était si alarmé qu’il a commencé à enregistrer l’appel et a contacté le FBI, disant aux jurés « on aurait dit que nous allions faire la guerre au gouvernement des États-Unis ».

Un autre homme a témoigné qu’après l’émeute, Rhodes avait tenté de le persuader de transmettre un message à Trump exhortant le président à ne pas abandonner son combat pour conserver le pouvoir. L’intermédiaire, qui a déclaré aux jurés qu’il avait un moyen indirect de joindre le président, a enregistré sa rencontre avec Rhodes et s’est rendu au FBI au lieu de transmettre le message à Trump. Rhodes a dit à l’homme lors de cette réunion que les gardiens du serment « auraient dû apporter des fusils » le 6 janvier.

Avant jeudi, la peine la plus longue dans plus de 1 000 cas d’émeutes au Capitole était de 14 ans pour un homme avec un long casier judiciaire qui a attaqué des policiers avec du gaz poivré et une chaise alors qu’il prenait d’assaut le Capitole. Un peu plus de 500 des accusés ont été condamnés, dont plus de la moitié à des peines de prison et les autres à des peines telles que la probation ou la détention à domicile.

