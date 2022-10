Le fondateur de Oath Keepers a parlé d’une guerre “sanglante” avant l’attaque du Capitole américain, selon un tribunal

Le fondateur de Oath Keepers a déclaré à ses abonnés qu’il y aurait une guerre si Donald Trump ne parvenait pas à arrêter sa défaite électorale de 2020, a déclaré un tribunal.

Stewart Rhodes est l’une des cinq personnes inculpées en relation avec l’attaque du 6 janvier 2021.

Les gens ont attaqué le Capitole des États-Unis pour protester contre la défaite de Trump aux élections au profit de Joe Biden.

Les procureurs américains ont montré vendredi à un jury de nouvelles preuves que le fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, avait averti ses partisans qu’il y aurait une guerre “sanglante” si le président de l’époque, Donald Trump, ne parvenait pas à mettre fin à sa défaite électorale de 2020.

Dans une série de messages texte, de publications en ligne et de discours, Rhodes a encouragé à plusieurs reprises le recours à la force et a imploré Trump d’invoquer la loi sur l’insurrection, une loi du début des années 1800 qui autorise les présidents à déployer des troupes pour réprimer les troubles civils.

“Montrez au monde qui sont les traîtres, puis utilisez la … loi sur l’insurrection pour leur jeter le marteau”, a-t-il déclaré dans un discours de décembre 2020. “S’il ne le fait pas maintenant, alors qu’il est commandant en chef, nous devrons le faire nous-mêmes plus tard, dans une guerre beaucoup plus désespérée, beaucoup plus sanglante.”

Rhodes et ses quatre co-accusés – Thomas Caldwell, Kenneth Harrelson, Kelly Meggs et Jessica Watkins – sont jugés pour avoir conspiré pour empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale du démocrate Joe Biden le 6 janvier 2021, dans une tentative ratée de garder Trump, un républicain, au pouvoir.

Les cinq accusés sont accusés de plusieurs crimes, dont un complot séditieux, une loi rarement poursuivie à l’époque de la guerre civile définie comme une tentative de “renverser, renverser ou détruire par la force le gouvernement des États-Unis”. Il est passible d’une peine de prison de 20 ans.

Les procureurs affirment que certains des gardiens du serment faisaient partie des partisans de Trump qui ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole après que le président de l’époque a faussement affirmé que l’élection lui avait été volée par une fraude généralisée.

Un membre d’un autre groupe d’extrême droite, les Proud Boys, a plaidé coupable jeudi de complot séditieux pour son rôle dans l’attaque. Plus tôt cette année, trois gardiens du serment ont plaidé coupables de complot séditieux.

Des membres de la Garde nationale se sont mis en scène sur le terrain du Capitole des États-Unis, alors que des mesures de sécurité renforcées sont en place près d’une semaine après l’attaque par une foule pro-Trump. Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Image

Les procureurs affirment également que les Oath Keepers ont organisé une “force de réaction rapide” composée de membres armés qui ont été maintenus en attente de l’autre côté du fleuve Potomac en Virginie au cas où ils seraient appelés à apporter des armes à feu dans la capitale.

Les avocats des accusés ont déclaré que les preuves montreraient qu’ils n’avaient rien fait d’illégal et que les Oath Keepers sont un groupe de maintien de la paix qui a effectué un travail de sécurité lors d’événements à travers le pays pour protéger les orateurs lors de rassemblements politiques.

Des SMS, des messages directs sur Facebook et des enregistrements audio cette semaine ont montré les accusés jurant de rejeter la victoire électorale de Biden, prévoyant de se rendre à Washington et de discuter des armes qu’ils pourraient apporter, Rhodes parlant d’une éventuelle “guerre civile”.

Dans un autre message privé sur Facebook montré au jury plus tôt cette semaine, Caldwell, qui est accusé d’avoir coordonné la force de réaction rapide, a déclaré à quelqu’un le jour de l’attaque : “Si nous avions eu des armes, je vous garantis que nous aurions tué 100 politiciens. “

Vendredi a marqué le quatrième jour de témoignages des témoins du gouvernement, qui jusqu’à présent comprenaient deux agents du FBI, un agent de la police du Capitole et trois anciens membres des Oath Keepers.

Un témoin jeudi, l’ancien chef des Florida Oath Keepers, Michael Adams, a déclaré qu’il avait décidé de démissionner en décembre 2020 lorsqu’il était devenu mal à l’aise avec la “rhétorique” venant du groupe, en particulier les lettres ouvertes que Rhodes avait envoyées à Trump jurant d’agir. s’il ne l’a pas fait.

“Si vous ne faites pas votre devoir, vous ne laisserez à We the People d’autre choix que de marcher sur les traces des fondateurs, en déclarant le régime illégitime”, a écrit Rhodes à Trump, selon une lettre des procureurs présentée comme preuve.

“Nous prendrons les armes pour défendre” notre liberté, lit-on dans la lettre.

La prise d’assaut du Capitole par les partisans de Trump n’a pas réussi à arrêter la certification par le Congrès de la victoire électorale de Biden et a entraîné la deuxième destitution de Trump. Cinq personnes sont mortes pendant et peu de temps après l’émeute, et environ 140 policiers ont été blessés.