Le fondateur de NSO, Shalev Hulio, rassemble son ancienne équipe chez Dream Security

C’était inhabituel place pour une entreprise technologique d’annoncer une levée de fonds réussie de 33 millions de dollars en capital-risque. Mais le 7 novembre, Shalev Hulio, ancien PDG du groupe NSO, et deux collègues se trouvaient dans la bande de Gaza, regardant la webcam intégrée d’un ordinateur portable, et c’est exactement ce qu’ils ont fait.

« Nous sommes ici à la frontière de Gaza », a déclaré Hulio, l’entrepreneur israélien, dans une vidéo YouTube peu remarquée publiée par sa nouvelle start-up, Dream Security. Hulio, un réserviste appelé au service, est apparu dans la vidéo avec une arme en bandoulière.

“C’est très émouvant”, a-t-il déclaré. « Après que nous soyons tous ici, certains d’entre nous réservistes, certains d’entre nous aidant le gouvernement de bien d’autres manières, je pense que le faire ici est un grand message pour la communauté de la haute technologie et le peuple d’Israël. »

Hulio, qui a quitté ses fonctions chez NSO en août 2022, envoyait un signal clair : il était de retour.

Après quelques années difficiles, marquées par révélations Concernant le rôle des logiciels espions de NSO dans les violations des droits de l’homme et la mise sur liste noire de l’entreprise par le gouvernement américain, Hulio et son équipe profitaient de ce moment – ​​exactement un mois après l’attaque du Hamas – pour annoncer de grandes ambitions pour leur nouvelle société de cybersécurité, Dream Security.

« La haute technologie israélienne est non seulement là pour rester, mais elle va en tirer un meilleur développement », a déclaré Michael Eisenberg, un investisseur en capital-risque israélo-américain et co-fondateur de Dream, dans la vidéo promotionnelle. « Il sera livré à temps, partout où cela est nécessaire, dans n’importe quel pays ou quelle que soit l’entreprise où il est nécessaire. »

Leur nouveau projet est une autre entreprise de cybersécurité. Cependant, au lieu du piratage téléphonique, Dream – un acronyme pour « Détecter, répondre et gérer » – offre une cyberprotection pour les infrastructures dites critiques, telles que les installations énergétiques.

Dream Security s’appuie sur l’équipe à succès constituée par NSO, avec des talents issus de la société de logiciels espions en difficulté. Au moins une douzaine de hauts responsables et membres du personnel de NSO, ainsi qu’un des premiers investisseurs dans NSO et Dream, ont suivi Hulio to Dream depuis sa création l’année dernière.

Les avocats de Dream Security qui ont répondu à la demande de commentaires de The Intercept ont déclaré que les sociétés étaient des entités distinctes. “Le seul lien entre les deux entités est M. Hulio et une petite partie d’employés talentueux qui travaillaient auparavant chez NSO Group”, a déclaré Thomas Clare, avocat de Dream, dans une lettre. Liron Bruck, porte-parole du groupe NSO, a déclaré à The Intercept : « Les deux sociétés ne sont impliquées d’aucune façon. »

“C’est inquiétant. Cela semble être une nouvelle façon de blanchir l’image et le passé de NSO.»

Aujourd’hui, alors que tant de personnes du NSO sont rassemblées sous une nouvelle bannière, les critiques craignent que les scandales de leur ancienne entreprise ne soient oubliés.

“C’est inquiétant”, a déclaré Natalia Krapiva, conseillère technique et juridique chez Access Now, un groupe de défense des droits numériques. “Cela semble être une nouvelle façon de blanchir l’image et le passé de NSO.”

Dans le même temps, NSO Group utilise également l’effort de guerre d’Israël pour tenter de redorer sa propre réputation. Après Pegasus, le logiciel de piratage téléphonique de NSO, a été exposé pour son rôle suite à des violations des droits de l’homme et que l’entreprise a été mise sur liste noire aux États-Unis, l’entreprise a connu des années de difficultés financières. Au cours de la nouvelle année, il semblait rebondir, selon les médias israéliens rapport sur son expansion et sa réorganisation.

Clare, l’avocate de Dream, a souligné que Hulio n’était plus affilié à NSO. “Actuellement, M. Hulio ne détient aucun intérêt dans NSO Group, ni en tant que dirigeant, employé ou actionnaire”, a écrit Clare à The Intercept. « Depuis la création de Dream Security fin 2022, il dirige exclusivement l’entreprise. »

Avec Hulio à sa tête, Dream dispose d’une équipe de direction éclectique et influente ayant des liens avec diverses personnalités d’extrême droite en Israël, en Europe et aux États-Unis – et d’un plan ambitieux visant à tirer parti de leurs liens pour dominer le secteur de la cybersécurité.

Une vue de l’entrée de la succursale de la cyber-entreprise israélienne NSO Group dans le désert de l’Arava, le 11 novembre 2021, à Sapir, en Israël. Photo : Amir Lévy/Getty Images

Nouvelle mission, mêmes dirigeants

Hulio a déclaré qu’avec Dream, il était passé du « côté attaque à la défense » – en se concentrant sur la défense des infrastructures, y compris les installations gazières et pétrolières. Un texte de présentation chargé de jargon pour l’entreprise se vante d’offrir une surveillance pour détecter les menaces et un « pouvoir de réponse rapide » non spécifié.

« Le produit de Dream Security est une solution de cybersécurité défensive destinée à protéger les infrastructures critiques et les actifs au niveau de l’État », a déclaré Clare. “Dream Security n’est pas impliqué dans la création, le marketing ou la vente de logiciels espions ou autres produits malveillants.”

Clare a déclaré que la mission de Dream est de « permettre aux décideurs d’agir rapidement et efficacement contre toute cybermenace réelle et potentielle, telle que les attaques de logiciels malveillants commises par des États, des organisations terroristes et des groupes de pirates informatiques, entre autres ».

Kathryn Humphrey, une autre avocate de Dream et associée du cabinet Clare, a déclaré dans l’un des courriels d’une série : « Dream Security n’est pas impliqué dans la cyberattaque et n’a pas l’intention de s’impliquer dans la cyberoffensive. Dream Security développe la meilleure plateforme de cybersécurité défensive basée sur l’IA au monde, et c’est sa seule mission.

The Intercept a révélé que 13 anciens employés de NSO travaillent désormais chez Dream Security, soit environ un cinquième de la nouvelle entreprise.

La mission est peut-être nouvelle, mais Dream est composé en partie de vétérans de NSO. Une récente rapport Selon la presse économique israélienne, Dream compte 70 employés, dont 60 en Israël. The Intercept a révélé que 13 anciens employés de NSO travaillent désormais chez Dream Security, soit environ un cinquième de la nouvelle entreprise.

“Dream Security a recruté les meilleurs talents pour atteindre son objectif de devenir le leader mondial de la cybersécurité basée sur l’IA”, a déclaré Humphrey dans une lettre à The Intercept. « Une petite minorité est constituée des meilleurs talents du groupe NSO, notamment des cadres et d’autres employés. »

En plus d’Hulio lui-même, d’anciens hauts responsables du NSO imprègnent les échelons supérieurs de Dream. Des responsables commerciaux aux ressources humaines en passant par leurs services juridiques, au moins sept anciens cadres de NSO occupent désormais des postes chez Dream dans les mêmes fonctions. Cinq autres employés de Dream – des chercheurs en sécurité aux ingénieurs logiciels et concepteurs marketing – travaillaient auparavant chez NSO.

Les avocats de Dream ont déclaré à The Intercept que le « seul chevauchement » entre les sociétés était Hulio et les anciens employés de NSO, mais d’autres personnes associent l’histoire de NSO et le présent de Dream. Dans un cas, c’était familial : Gil Dolev, l’un des fondateurs de Dream, est le frère de Shiri Dolev, qui, selon le porte-parole de NSO, Bruck, était présidente de NSO Group jusqu’à l’année dernière. (Shiri Dolev n’a pas répondu à une demande de commentaire.)

Les deux sociétés partagent également au moins un investisseur. Eddy Shalev, le premier investisseur de NSO, a déclaré à The Intercept qu’il avait investi de l’argent dans Dream. «J’ai été l’un des premiers investisseurs dans NSO», a déclaré Shalev. «Je ne suis plus impliqué avec NSO. J’ai investi dans Dream Security.

Interrogé sur les investissements de Shalev dans Dream et NSO, Humphrey a déclaré : « Bien qu’Eddy Shalev soit un investisseur apprécié, il n’est pas un investisseur majeur : son investissement représente environ 1 % du montant total investi dans Dream Security.

Photo : Heinz-Peter Bader/AP

Le mini-Trump autrichien

Dès sa création, la stratégie de Dream Security s’est basée sur une connexion interne avec le droit international. L’ancien chancelier autrichien Sebastian Kurz, surnommé «Le mini-Trump autrichien», est un co-fondateur de Dream.

L’ancien chancelier a été contraint de démissionner du gouvernement autrichien en octobre 2021, faisant face à des allégations de corruption et il reste jugé pour des accusations connexes.

En chemin, Kurz s’était fait des amis puissants. Il aurait entretenu des relations avec de hauts responsables en Europe et aux États-Unis, notamment avec le Premier ministre hongrois de droite. Victor Orbanet Jared Kushner, gendre de l’ancien président Donald Trump et ancien haut conseiller. L’année dernière, Kurz a rejoint Kushner au sein du conseil consultatif honoraire de l’Institut pour la paix des Accords d’Abraham, un groupe créé pour favoriser la normalisation entre Israël et les monarchies du Golfe comme les Émirats arabes unis – ces mêmes autoritaires qui ont utilisé le logiciel Pegasus de NSO pour réprimer les dissidents.

Malgré tous ses liens avec des hommes politiques puissants, les experts affirment que Kurz n’a jamais été un pur idéologue. “Kurz est vraiment un professionnel de la politique”, a déclaré Laurenz Ennser-Jedenastik, professeur de politique autrichienne à l’Université de Vienne. « Il n’a jamais semblé à personne extrêmement convaincu de quoi que ce soit. Je pense que sa carrière personnelle et son entreprise ont toujours été la priorité numéro un.

« Kurz est vraiment un professionnel de la politique. … Je pense que sa carrière personnelle et son entreprise ont toujours été la priorité numéro un.

Une fois Kurz sorti du gouvernement, il s’est tourné vers le monde de l’investissement technologique. Il a rencontré pour la première fois le titan du cyberespionnage Peter Thiel en 2017 et a décroché un emploi dans l’une des sociétés du milliardaire d’extrême droite, Thiel Capital, en 2021. Thiel, l’un des plus grands donateurs des causes de droite aux États-Unis, est profondément impliqué dans le monde de la technologie d’espionnage : sa société Palantir, qui permet le tri et l’exploitation de masses de données, a contribué à renforcer et à développer la machine d’espionnage internationale du gouvernement américain.

Lorsque la création de Dream a été annoncée, les liens de Kurz avec Thiel – et donc Palantir – ont sonné l’alarme. Au Parlement européen, les législateurs de la commission d’enquête chargée d’enquêter sur l’utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance équivalents en ont pris note.

“La coopération entre Kurz et Hulio constitue un lien indirect mais alarmant entre l’industrie des logiciels espions et Peter Thiel…