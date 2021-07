Le fondateur de Nikola, Trevor Milton, plaide non coupable d’accusations de fraude

Trevor Milton, fondateur de Nikola Corp., quitte le tribunal fédéral de New York, aux États-Unis, le jeudi 29 juillet 2021.

Miton, qui a démissionné de son poste de président en septembre, a été libéré grâce à une caution de 100 millions de dollars garantie contre deux de ses propriétés dans l’Utah d’une valeur de 40 millions de dollars. Il lui est interdit de contacter les investisseurs et le tribunal lui a imposé des restrictions de voyage. Il s’agissait de sa première apparition majeure depuis sa démission de l’entreprise et la suppression de ses comptes de réseaux sociaux.

Le fondateur de Nikola, Trevor Milton, a plaidé non coupable d’accusations de fraude dans une salle d’audience de Manhattan jeudi après-midi après que les procureurs fédéraux l’ont accusé d’avoir induit les investisseurs en erreur sur les capacités et les technologies de la start-up de véhicules électriques.

Les avocats de Milton ont défendu avec véhémence son innocence.

Son équipe juridique, dirigée par Brad Bondi, a déclaré que Milton avait été « accusé à tort à la suite d’une enquête défectueuse et incompétente », et que justice ne serait pas rendue tant qu’il n’aurait pas été disculpé, selon un communiqué envoyé par courrier électronique jeudi.

Lisez la déclaration complète de l’équipe juridique de Milton :

Trevor Milton est innocent ; il s’agit d’un nouveau creux dans les efforts du gouvernement pour criminaliser la conduite commerciale licite. Chaque cadre en Amérique devrait être horrifié. Trevor Milton est un entrepreneur qui avait une vision à long terme d’aider l’environnement en réduisant les émissions de carbone dans l’industrie du camionnage. M. Milton a été accusé à tort à la suite d’une enquête erronée et incomplète au cours de laquelle le gouvernement a ignoré des preuves critiques et n’a pas interrogé des témoins importants. Depuis le début, il s’agit d’une enquête à la recherche d’un crime. La justice n’a pas été rendue par l’action du gouvernement aujourd’hui, mais elle le sera lorsque M. Milton sera disculpé.

John Coffee, professeur de droit des valeurs mobilières à l’Université Columbia, a déclaré qu’il serait probablement dans l’intérêt de Milton de rechercher un accord de plaidoyer. Il a déclaré que les affirmations des procureurs fédéraux « ne sont pas des nuances sur lesquelles il peut y avoir un argument raisonnable ».

« S’il est rationnel, M. Milton devrait rechercher une négociation de plaidoyer », a-t-il déclaré dans un e-mail à CNBC.

Milton est accusé de deux chefs de fraude en valeurs mobilières et d’un chef de fraude électronique. Les chefs d’accusation de fraude en valeurs mobilières sont passibles de peines maximales de 20 et 25 ans de prison, respectivement. Le chef de fraude électronique est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Le grand jury a déclaré que Milton devrait renoncer à tous les biens « traçables à la commission desdites infractions », ce qui inclurait probablement les plus d’un milliard de dollars qu’il a gagnés lorsque Nikola est devenu public en juin 2020.

L’action de Nikola a plongé de 15,2% à 12,03 $ par action jeudi. Il s’agit d’une forte baisse par rapport à son sommet historique de 93,99 $ le 9 juin 2020, quelques jours après l’introduction en bourse de la société.

La Securities and Exchange Commission a également déposé des accusations civiles de fraude en valeurs mobilières contre Milton jeudi. La SEC a demandé au tribunal de district américain du district sud de New York de lui interdire définitivement d’agir en tant que dirigeant d’une société émettrice de titres, de restituer tous les gains mal acquis et de payer une amende.