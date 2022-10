Le fondateur de Nikola NKLA, Trevor Milton, reconnu coupable de fraude

Trevor Milton, fondateur et ancien président-directeur général du constructeur de camions lourds électriques Nikola, a été reconnu coupable vendredi par un tribunal fédéral de trois des quatre chefs d’accusation de fraude liés à de fausses déclarations qu’il a faites pour faire grimper la valeur des actions de Nikola.

Milton a été accusé de deux chefs de fraude en valeurs mobilières et de deux chefs de fraude électronique, tous liés à des déclarations qu’il a faites au sujet des activités de Nikola alors qu’il était président-directeur général de la société. Les jurés l’ont reconnu coupable d’un chef de fraude en valeurs mobilières et des deux chefs de fraude électronique.

Le bureau du procureur américain à Manhattan avait allégué que Milton avait menti sur “presque tous les aspects de l’entreprise” qu’il avait fondée en 2014 alors qu’il dirigeait l’entreprise. Ces mensonges, ont déclaré les procureurs, visaient à inciter les investisseurs à faire monter le prix des actions de Nikola.

“Sur le dos de ces investisseurs innocents dupés par ses mensonges, il est devenu milliardaire pratiquement du jour au lendemain”, a déclaré le procureur adjoint américain Nicolas Roos dans sa déclaration liminaire en septembre.

Le cours de l’action de Nikola a brièvement bondi à plus de 90 dollars par action en juin 2020, quelques jours seulement après son introduction en bourse via une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale. Pendant une courte période, Nikola – une entreprise sans revenus – était plus précieuse que Ford Motor, centenaire.

Cette évaluation ambitieuse n’a pas duré. Les actions de Nikola ont fortement chuté une fois que Milton a été expulsé de la société en septembre 2020, après que le conseil d’administration de la société a constaté que certaines des allégations de fraude formulées par le vendeur à découvert Hindenburg Research étaient fondées.

Le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont tous deux ouvert des enquêtes dans les mois qui ont suivi le départ de Milton. En juillet 2021, un grand jury a inculpé Milton de trois chefs de fraude ; un quatrième chef a été ajouté en juin 2022.

Nikola lui-même ne faisait pas face à des accusations dans cette affaire. La SEC avait porté des accusations civiles connexes contre la société l’année dernière. Ces accusations ont été réglées en décembre après que Nikola a accepté de payer une amende de 125 millions de dollars. Bien que Milton possède toujours des actions Nikola, la société avait autrement coupé les liens avec lui.