NEW YORK (AP) – Un procureur a accusé le fondateur d’une entreprise qui prétendait avoir construit des camions zéro émission de mentir aux investisseurs pour devenir milliardaire, mais son avocat a insisté mardi dans les déclarations d’ouverture d’un procès pour fraude que son client était un enthousiaste visionnaire injustement poursuivi.

Les différentes représentations du fondateur de Nikola Corp., Trevor Milton, ont été proposées aux jurés du tribunal fédéral de Manhattan au début de la présentation des preuves lors d’un procès qui devrait durer plus d’un mois.

En 2020, le cours de l’action de Nikola a chuté et les investisseurs ont subi de lourdes pertes alors que les rapports remettaient en question les affirmations de Milton selon lesquelles la société avait déjà produit des camions à 18 roues à zéro émission alimentés à l’hydrogène.

Milton, 40 ans, a plaidé non coupable de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique et fait face à un procès deux ans après avoir démissionné de la société qui, selon le procureur adjoint américain Nicolas Roos, a été créée dans son sous-sol de l’Utah il y a six ans.

“Voici Trevor Milton et il a commis une fraude”, a déclaré Roos. “Il a menti à plusieurs reprises aux investisseurs au sujet de son entreprise et il a gagné un milliard de dollars en le faisant.”

L’avocat de la défense Marc Mukasey a rappelé aux jurés que son client était présumé innocent.

“Il n’y a pas de crime ici”, a déclaré Mukasey. “Trevor Milton n’avait pas l’intention de frauder ou de tromper qui que ce soit.”

L’avocat de la défense a déclaré que les intentions de Milton avaient été déformées par les procureurs pour créer leur dossier.

“Trevor Milton n’est pas coupable”, a-t-il dit catégoriquement.

La société a payé 125 millions de dollars l’année dernière pour régler une affaire civile contre elle par la Securities and Exchange Commission. Nikola, qui continue d’opérer à partir d’un siège social en Arizona, n’a admis aucun acte répréhensible.

Elle a commencé à livrer des véhicules à ses clients et affirme avoir atteint une capacité de fabrication de milliers de camions par an.

Dans son ouverture, Roos a promis que des témoins montreraient que Milton commettait une fraude lorsqu’il a organisé un “dévoilement” de ce qu’il a décrit comme un camion entièrement fonctionnel auquel il manquait en fait des pièces majeures comme des engrenages et des moteurs et qui devait être branché sur un mur. prise électrique pour allumer ses lumières.

Milton a déclaré plus tard que les pièces clés avaient été maintenues hors du camion lors de l’événement pour des raisons de sécurité afin que personne ne le fasse sortir de la scène et que les clients potentiels puissent voir les pièces sur le côté de la scène.

Roos a déclaré que Milton avait “doublé” avec la fraude un an plus tard lorsqu’une vidéo a été publiée montrant que le camion était censé fonctionner alors qu’il dévalait en fait une colline.

Milton a aggravé la fraude en faisant la promotion du camion sur les réseaux sociaux et en se réservant sur la télévision grand public et les podcasts, “inondant les ondes de choses fausses et trompeuses”, a-t-il déclaré.

Roos a déclaré que Milton mentait également lorsqu’il a affirmé que des commandes de milliards de dollars avaient été enregistrées.

En réalité, a déclaré le procureur, 95% des réservations n’étaient “que des manifestations d’intérêt, mais étaient des réservations qui pouvaient être annulées à tout moment”.

Le premier témoin du procès, l’ingénieur Paul Lackey, a déclaré qu’il était un idéaliste aux yeux brillants lorsqu’il travaillait sur le camion, mais il s’est découragé lors d’un trajet en voiture une fois lorsque Milton a déclaré qu’il ne se souciait pas vraiment de l’environnement.

“Je veux juste gagner de l’argent”, se souvient-il en disant Milton.

Larry Neumeister, Associated Press