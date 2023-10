Le fondateur de NewsClick, Prabir Purkayastha, arrêté dans une affaire antiterroriste

Le journaliste Prabir Purkayastha, fondateur de NewsClick, a été arrêté en vertu de la loi antiterroriste, Unlawful Activities (Prevention) Act, quelques jours après qu’une enquête du New York Times a allégué que le portail d’information avait reçu un financement d’un réseau de propagande chinoise.

Amit Chakravarty, responsable des ressources humaines du portail d’information, a également été arrêté.

Plus tôt dans la journée, des perquisitions au domicile de journalistes liés à NewsClick ont ​​été effectuées dans une vingtaine d’endroits à Delhi-NCR et à Mumbai, provoquant des protestations de l’opposition, certains qualifiant cela de « répression de la liberté de la presse ».

« Au total, 37 suspects de sexe masculin ont été interrogés dans les locaux, 9 suspectes de sexe féminin ont été interrogées dans leurs lieux de séjour respectifs et des appareils numériques, des documents, etc. ont été saisis/récupérés pour examen. La procédure est toujours en cours ; jusqu’à présent, deux accusés, Prabir Purkayastha et Amit Chakravarty ont été arrêtés », a déclaré une source de la police de Delhi à NDTV, ajoutant qu’une enquête plus approfondie était en cours.

La police de Delhi a affirmé que NewsClick aurait reçu près de Rs 38 crore d’entités ayant des liens présumés avec la Chine et que les fonds auraient été utilisés pour influencer le contenu pro-chinois sur le site Web.

Les sources policières ont ajouté que 29 crores auraient été reçus à titre de frais pour les services d’exportation, tandis que Rs 9 crores auraient été reçus sous forme d’IDE en gonflant les cours des actions.

Les fonds, selon des sources, ont également été partagés avec les militants Teesta Setalvad et Gautam Navlakha.

Quelques heures après les perquisitions, la Editors Guild of India, l’organisation à but non lucratif de journalistes, a exhorté le Centre à suivre une procédure régulière et à ne pas adopter de lois pénales draconiennes « comme outils d’intimidation de la presse ».

« EGI craint que ces perquisitions ne soient une nouvelle tentative de museler les médias. Même si nous reconnaissons que la loi doit suivre son cours si des infractions réelles sont impliquées, la procédure régulière doit être suivie. L’enquête sur des infractions spécifiques ne doit pas créer une polémique générale. « C’est une atmosphère d’intimidation à l’ombre de lois draconiennes, ou une atteinte à la liberté d’expression et à l’expression de voix dissidentes et critiques », a déclaré la Editors Guild dans un communiqué.