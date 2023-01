Le fondateur de Netflix, Reed Hastings, quitte son poste de PDG

NetflixLe fondateur de et son directeur général pendant 25 ans, Reed Hastings, quitte son rôle de co-PDG pour devenir à la place président exécutif. Le co-PDG actuel Ted Sarandos continuera à diriger le géant du streaming, et il sera rejoint par le nouveau co-PDG Greg Peters, qui a été directeur de l’exploitation de Netflix pendant trois ans et chef de produit pendant six ans.

La succession a été annoncée jeudi alors que Netflix a annoncé une croissance meilleure que prévu au quatrième trimestre, pour mettre fin à une année mouvementée qui comprenait auparavant les premières pertes d’abonnés de la société en une décennie.

Netflix, le principal service d’abonnement de streaming vidéo au monde, a déclaré que le nombre de membres avait augmenté de 7,66 millions, pour atteindre 230,75 millions au total, entre octobre et décembre. Ça bat NetflixLes conseils d’octobre d’ajouter 4,5 millions de nouveaux membres. Il dépasse également les attentes moyennes des analystes, qui étaient légèrement plus optimistes à 4,57 millions de nouveaux membres, selon Refinitiv.

Les actions ont augmenté de 6,1% pour cent à 335,01 $ lors des récentes transactions après les heures normales de bureau. Jusqu’à la clôture, l’action a perdu plus d’un tiers de sa valeur au cours des 12 derniers mois, car le drame de la croissance des adhésions de Netflix et les inquiétudes concernant l’économie au sens large ont rendu les investisseurs anxieux.

Dans un espace séparé poste sur sa décision de démissionner en tant que chefHastings a écrit qu’il avait déjà délégué la gestion à Sarandos et Peters pendant plus de deux ans.

“Ce fut un baptême du feu, compte tenu du COVID et des récents défis au sein de notre entreprise”, a déclaré Hastings. “Mais ils se sont tous les deux incroyablement bien débrouillés, garantissant que Netflix continue de s’améliorer et de développer une voie claire pour réaccélérer la croissance de nos revenus et de nos bénéfices. Le conseil d’administration et moi pensons donc que c’est le bon moment pour terminer ma succession.”

Avant cette année, la croissance inlassable du nombre d’abonnés de Netflix a poussé presque toutes les grandes sociétés de médias d’Hollywood à adopter le streaming comme l’avenir de la télévision. Alors qu’ils versaient des milliards de dollars dans leurs propres opérations de streaming, le soi-disant guerres de streaming provoqué une vague de nouveaux services, y compris Apple TV Plus, Disney+, HBO Max, Paon et Paramount Plus.

Le flot d’options de streaming complique le nombre de services que vous devez utiliser (et, souvent, payer) pour regarder vos émissions et films préférés en ligne. Mais cela a également renforcé la concurrence de Netflix, intensifiant la bataille de l’entreprise pour gagner de nouveaux membres et conserver ceux qu’elle a. La pression a poussé Netflix à poursuivre des stratégies qu’il avait rejetées ou évitées pendant des années : en novembre, la société a lancé abonnements moins chers soutenus par la publicitéet cela élargira un répression du partage de mots de passe cette année à plus de pays que les quelques marchés d’Amérique latine où il teste déjà les frais de partage de compte.

Jeudi, Netflix a déclaré que les frais de mot de passe commenceraient à se déployer plus largement plus tard au premier trimestre.

Il a également déclaré que les membres de son nouveau plan financé par la publicité regardaient plus que ce à quoi l’entreprise s’attendait, leur engagement étant conforme à celui des membres sans publicité. “De plus, comme prévu, nous avons vu très peu de changements par rapport à d’autres plans”, a déclaré Netflix – ce qui signifie qu’il pense que les gens ne passent pas beaucoup au niveau moins cher et financé par la publicité à partir d’un niveau plus cher et sans publicité.

Dans le cadre du remaniement exécutif, Bela Bajaria de Netflix, anciennement responsable de la télévision mondiale, est devenue directrice du contenu, un titre que Sarandos détenait auparavant. Scott Stuber a été nommé président du film Netflix.

Au quatrième trimestre, Netflix a ajouté 910 000 clients de streaming aux États-Unis et au Canada pour un total de 74,3 millions. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, le nombre de membres a augmenté de 3,2 millions pour atteindre 76,73 millions. En Amérique latine, les abonnés ont augmenté de 1,76 million, à 41,7 millions. Et dans la région Asie-Pacifique, 1,8 million de nouveaux membres ont élargi sa base à 38,02 millions.

Dans l’ensemble, Netflix a enregistré un bénéfice de 55,3 millions de dollars, ou 12 cents par action, contre 607,4 millions de dollars, ou 1,33 $ par action, un an plus tôt. Les revenus ont augmenté de 1,9 % pour atteindre 7,852 milliards de dollars.

Les analystes avaient prévu que le bénéfice serait une surprise à la hausse, prédisant un bénéfice par action de 45 cents contre 36 cents pour les prévisions de Netflix. L’estimation consensuelle des revenus était de 7,848 milliards de dollars.