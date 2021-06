Le fondateur de MyPillow, Lindell, poursuit Dominion et Smartmatic, les accuse d’avoir utilisé la « loi » pour écraser les allégations de fraude électorale – RT USA News

Alors que la plupart des pays du monde sont passés à autre chose depuis novembre 2020, Mike « Pillow Guy » Lindell continue de remettre en cause les résultats de l’élection présidentielle – dans certains cas, littéralement.

Le fondateur de MyPillow et ardent partisan de l’ancien président Donald Trump poursuit Dominion Voting Systems et Smartmatic devant le tribunal de district américain de Minneapolis, les accusant d’avoir mené une « campagne juridique. » Selon le procès, Dominion et Smartmatic sont « en utilisant le système judiciaire et le processus de contentieux pour faire taire la dissidence, les croyances impopulaires ou les faits qui ne correspondent pas à la pensée de groupe dominante ».

Lindell a déclaré que les entreprises tentaient de supprimer les preuves montrant que les machines à voter ont été manipulées pour affecter les résultats des élections de novembre. Il a promis à plusieurs reprises de présenter des preuves d’une fraude électorale généralisée et a déclaré que Trump serait rétabli en tant que président d’ici août.





Plus tôt cette année, Dominion a déposé des poursuites en diffamation contre Lindell et les avocats Rudy Giuliani et Sidney Powell pour leurs allégations de fraude électorale. Smartmatic a poursuivi Fox News, Giuliani et Powell. Lindell avait déjà contre-attaqué Dominion pour 1,6 milliard de dollars, alléguant que la société avait supprimé son discours et attaqué sa société.

La dernière affaire, dans laquelle Lindell demande plus de 2 milliards de dollars, affirme que de nouvelles preuves de fraude et de vulnérabilités de la machine à voter ont été découvertes depuis le dépôt de la contre-action précédente. Lindell allègue que Dominion et Smartmatic ont agi de concert pour faire taire le discours politique sur la fraude électorale.

Le procès, qui datait de jeudi, alléguait que Dominion et Smartmatic avaient utilisé le processus de litige « comme une matraque pour réprimer et étouffer la dissidence. » Il a ajouté, « Beaucoup de leurs victimes n’ont pas les ressources nécessaires pour riposter et exposer le projet des accusés pour ce qu’il est – un abus autoritaire du pouvoir de l’État alimenté par les ressources pratiquement illimitées de leurs camarades idéologiques. Mais Mike Lindell a les ressources et ripostera. «

Dominion a poursuivi plus de 150 personnes ou organisations et a intimidé des témoins de fraude, a accusé Lindell. Dominion et Smartmatic ont nié que les résultats de leurs machines étaient frauduleux de quelque manière que ce soit.

Un porte-parole du Dominion a déclaré jeudi au Washington Examiner que le dernier procès de Lindell est « sans mérite » et est un « essai desesperé » pour détourner l’attention des dommages que le fondateur de MyPillow continue de causer à la société de systèmes de vote.





La journaliste du New York Times, Maggie Haberman, a déclaré lundi que Trump avait dit aux gens qu’il s’attendait à être réintégré au bureau ovale d’ici août. Lindell a déclaré au Daily Beast mercredi que si Trump utilisait cette date, « c’est probablement parce qu’il m’a entendu le dire publiquement. »

Un sondage Reuters/Ipsos réalisé mi-mai a montré que 61 % des républicains et 19 % des indépendants croient encore « fortement » ou alors « quelque peu » que l’élection a été volée à Trump. Même 10% des répondants démocrates étaient d’accord avec l’allégation.

