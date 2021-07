Le fondateur de Monzo, Tom Blomfield, sur son plus grand prédicteur de succès

Tom Blomfield, le fondateur de la fintech britannique Monzo, a déclaré qu’être déterminé et résilient est essentiel au succès.

Blomfield, qui a démissionné de son poste de PDG de Monzo l’année dernière et a ensuite annoncé qu’il quittait complètement la banque challenger en janvier, s’exprimait sur un épisode de la Journal d’un podcast de PDG publié lundi.

Le fondateur de la fintech a déclaré qu’il conseillerait d’abord aux jeunes d’apprendre à coder, car cela aiderait à ouvrir la voie à une « carrière vraiment bien rémunérée pour le reste de leur vie et c’est un grand pas vers l’entrepreneuriat ».

« Plus fondamentalement, je pense juste être vraiment, vraiment déterminé et résilient – voir un objet immobile et trouver un moyen de le contourner, ou en dessous, ou au-dessus, ou juste à travers », a déclaré Blomfield.

« Être infatigable fondamentalement, je pense que c’est le plus grand prédicteur de succès », a-t-il ajouté.

Avec le recul, Blomfield a déclaré qu’il sentait qu’il avait une certaine « arrogance » de penser qu’il pourrait affronter le système bancaire traditionnel, lorsqu’il a lancé Monzo en 2015.

« Je pense que si j’avais su alors ce que je sais maintenant, je ne l’aurais pas vraiment fait », a déclaré Blomfield en lançant la populaire banque challenger.

Monzo est l’une des nombreuses sociétés dites de licorne à émerger en Grande-Bretagne. La start-up a été évaluée à titre privé pour la dernière fois à 1,25 milliard de livres sterling (1,72 milliard de dollars) en 2020, en baisse de 40% par rapport à une évaluation précédente de plus de 2 milliards de livres sterling un an plus tôt, en raison de l’incertitude résultant de la pandémie de Covid-19.

« Si je savais… la quantité de douleur et de chagrin d’amour impliqués, je n’aurais jamais commencé. Mais je ne le savais pas, alors j’avais une énorme confiance en moi, une énorme quantité de naïveté et j’ai juste supposé que je pouvais le comprendre dehors », a-t-il expliqué.

Blomfield a déclaré qu’il se sentait plus en confiance à la fin de la vingtaine, mais cela avait été tempéré par plus d’expérience et plus d’échecs.