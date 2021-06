Le fondateur de McAfee retrouvé mort après l’approbation de l’extradition par un tribunal espagnol

John McAfee, l’entrepreneur en logiciels antivirus qui risquait d’être extradé d’Espagne vers les États-Unis pour des accusations criminelles liées à l’impôt, a été retrouvé mort, selon des informations locales.

Selon le média espagnol El Mundo, des tentatives ont été faites pour réanimer McAfee, qui a été arrêté dans un aéroport de Barcelone en octobre dernier. Les autorités pensent que McAfee s’est suicidé.

Un responsable du gouvernement a déclaré à l’Associated Press que McAfee avait été retrouvé mort dans sa cellule.

Plus tôt dans la journée, la Cour nationale espagnole a approuvé l’extradition de McAfee vers les États-Unis, où il était recherché pour des accusations criminelles liées à l’impôt et passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 30 ans.

Les procureurs du Tennessee ont accusé McAfee, 75 ans, de fraude fiscale après avoir omis de déclarer les revenus générés par la promotion de crypto-monnaies alors qu’il travaillait comme consultant, ainsi que les revenus de conférences et de vente des droits de sa vie pour un documentaire.

Les charges se réfèrent aux trois exercices de 2016 à 2018, selon la décision du tribunal espagnol mercredi.

McAfee s’est fait un nom et a fait fortune en construisant un empire de la cybersécurité chez McAfee Associates à l’époque, avant de démissionner en 1994. En 2010, le géant de la technologie Intel a acquis McAfee dans le cadre d’un accord d’une valeur de 7,68 milliards de dollars.

En 2012, il a été désigné par les autorités du Belize comme « personne d’intérêt » dans le meurtre de son voisin. Showtime a diffusé le documentaire « Gringo: The Dangerous Life of John McAfee » en 2016 sur son séjour au Belize.

Une description du documentaire décrit comment McAfee « quitte le réseau pour vivre au Belize, construisant un complexe et un harem, devenant un baron de la drogue et développant une force de sécurité armée pour se protéger de la police jusqu’à ce qu’il soit suspect dans le meurtre de son voisin et doit faire une grande évasion. »

Lors d’une interview en 2015 avec USA TODAY, McAfee a déclaré qu’il avait passé une grande partie de l’année précédente à échapper à des assassins qu’il prétendait avoir été envoyés du Belize. Il vivait depuis avec sa femme, Janice, à Lexington, Tennessee.

« Il s’agit d’une nouvelle phase de ma vie : recommencer à construire des choses », déclare McAfee.

Jon Swartz et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.