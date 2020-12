L’Université Johns Hopkins a annoncé mercredi que son fondateur possédait des esclaves au XIXe siècle, alors qu’il était auparavant célébré comme un abolitionniste convaincu.

Les chercheurs ont découvert les informations dans les registres de recensement du gouvernement dans le cadre d’une initiative explorant l’histoire de l’université, a déclaré l’école basée à Baltimore dans un communiqué.

Le récit de longue date d’un abolitionniste Hopkins dont le père avait libéré les esclaves de la famille en 1807 a été remis en question au cours des derniers mois.

« Nous avons maintenant des registres de recensement du gouvernement qui indiquent que M. Hopkins était le propriétaire d’un esclave répertorié dans son ménage en 1840 et de quatre esclaves répertoriés en 1850 », ont écrit le président Ronald J.Daniels et d’autres responsables de l’école dans une lettre aux Johns. Communauté Hopkins.

«D’après le recensement de 1860, il n’y a pas d’esclaves répertoriés dans le ménage.

Faites défiler vers le bas pour la vidéo

Johns Hopkins possédait des esclaves jusqu’en 1850 au moins, a révélé l’université mercredi. Il avait déjà été décrit comme un abolitionniste convaincu bien qu’il n’y ait aucune preuve de cela

L’école basée à Baltimore a déclaré que les registres de recensement du gouvernement montrent que Hopkins était le propriétaire d’un esclave répertorié dans sa maison en 1840. Il y avait quatre personnes esclaves répertoriées dans la maison des Hopkins en 1850, éradiquant l’histoire selon laquelle son père avait libéré leurs esclaves

Le Maryland n’a aboli l’esclavage qu’en 1864.

Les recherches sur Hopkins et ses liens avec l’esclavage ont commencé à l’université l’année dernière après qu’un chercheur des Archives de l’État du Maryland eut connaissance d’un recensement de 1850 répertoriant quatre personnes asservies dans la maison d’un homme nommé Johns Hopkins et contacté l’école, le New York Times. rapports.

Daniels a demandé au professeur d’histoire Martha S. Jones de mener des recherches supplémentaires dans le cadre d’une enquête plus large sur l’histoire de la discrimination de l’école annoncée en juillet après la mort de George Floyd.

Daniels a déclaré au Times que la nouvelle de la détention d’esclaves à Hopkins était «manifestement extrêmement douloureuse».

«Vous voulez que votre histoire d’origine soit plus que mythique. Pour qu’une histoire d’origine soit fondamentale et durable, elle doit également être vraie », a déclaré Daniels, faisant référence à la devise de l’université – la vérité vous libérera.

Les chercheurs de l’école basée à Baltimore ont été à l’avant-garde de la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19. L’école avait déjà montré sa fierté dans l’histoire de Hopkins

Les responsables ont déclaré que l’école, dont les chercheurs ont été à la pointe de la réponse mondiale au COVID-19, continuerait de rechercher la vie de Hopkins dans les mois à venir pour « avoir une image complète », car une biographie complète du fondateur de l’université ne le fait pas. exister.

«Ces registres de recensement nouvellement découverts compliquent la compréhension que nous avons depuis longtemps de Johns Hopkins en tant que fondateur», ont-ils déclaré, soulignant les appels de Hopkins aux administrateurs pour créer un orphelinat pour enfants noirs à Baltimore.

Johns Hopkins: réalité vs fiction La biographie originale de Johns Hopkins affirmait qu’en 1807, il avait été convoqué à la maison du pensionnat à l’âge de 12 ans pour travailler dans la ferme familiale de tabac du Maryland. L’histoire affirmait que le père de Hopkins avait libéré les esclaves de la famille en suivant les directives de sa foi quaker Pourtant, les registres de recensement ont maintenant montré qu’il y avait des esclaves dans la maison Hopkins jusqu’en 1850 au moins Les chercheurs n’ont trouvé aucune preuve suggérant que le père de Hopkins ait libéré des esclaves à un moment donné L’histoire a également affirmé que Hopkins a grandi pour être un abolitionniste engagé Pourtant, l’école a admis mercredi que les chercheurs n’avaient jusqu’à présent trouvé aucune preuve de cette affirmation

Il aurait également demandé l’hôpital qu’il avait créé pour servir les pauvres de la ville «sans égard au sexe, à l’âge ou à la couleur».

Pourtant, les responsables ont déclaré que cela n’excusait aucun lien avec l’esclavage.

« Le fait que M. Hopkins ait eu, à tout moment de sa vie, un lien direct avec l’esclavage – un crime contre l’humanité qui a tragiquement persisté dans l’État du Maryland jusqu’en 1864 – est une révélation difficile pour nous, comme nous le savons. pour notre communauté, ici et à l’étranger, et plus particulièrement nos professeurs, étudiants, membres du personnel et anciens élèves noirs », ont-ils écrit.

« Cela rappelle non seulement les chapitres les plus sombres de l’histoire de notre pays et de notre ville, mais aussi l’histoire complexe de nos institutions depuis lors, et les héritages de racisme et d’inégalité auxquels nous travaillons ensemble pour faire face. »

Les responsables ont écrit qu’ils ont décidé de partager le développement dans le cadre des efforts de l’école «pour approfondir notre compréhension historique de l’héritage du racisme dans notre pays, notre ville et nos institutions».

Hopkins est décédé en 1873 et a laissé 7 millions de dollars pour ouvrir une université, un orphelinat et un hôpital.

Le don à l’époque était considéré comme le plus grand don philanthropique fait aux États-Unis.

L’école a été fondée en 1876, trois ans après sa mort.

Aujourd’hui, il compte environ 27 000 étudiants et ses chercheurs ont remporté 29 lauréats du prix Nobel.

L’université privée a joué un rôle de premier plan dans le monde dans le suivi de la propagation du coronavirus.

Un tableau de bord en ligne du Center for Systems Science and Engineering de l’université suit les cas signalés en temps quasi réel, fournissant des informations aux responsables de la santé publique, aux médias et au public.

Mais malgré toutes les recherches de pointe, l’université et l’hôpital ont eu une relation compliquée avec les habitants de Baltimore, une ville à majorité noire.

Les résidents ont été déplacés des quartiers autour des installations de Johns Hopkins pendant les projets d’agrandissement et de réaménagement.

Et certains dans la communauté citent le cas de Henrietta Lacks en 1951 comme une raison pour laquelle ils se méfient de l’institution.

Johns Hopkins est mort en 1873 et a laissé 7 millions de dollars pour ouvrir l’université, l’orphelinat et l’hôpital dans la région de Baltimore. Sur la photo, dessin de l’Université Johns Hopkins en 1890

Le manque a involontairement stimulé une aubaine scientifique lorsqu’un chirurgien de l’hôpital Johns Hopkins a prélevé un morceau de tissu d’une tumeur alors qu’elle était sous anesthésie pour le traitement du cancer du col de l’utérus.

Personne n’a demandé son consentement, mais ses cellules sont largement utilisées dans la recherche biomédicale.

Plus tôt cette année, l’école a également suspendu la création d’une nouvelle force de police armée semblable à celles qui patrouillaient dans de nombreux autres collèges et universités américains.

Les chercheurs ont déclaré que cela continuerait leur travail pour découvrir la véritable biographie de Johns Hopkins, sur la photo

L’école a annoncé son intention de créer sa propre force de police l’année dernière, déclenchant un débat entre ceux qui craignent le profilage policier et ceux qui souhaitent accroître la sécurité du campus alors que Baltimore est aux prises avec des crimes violents.

Martha S. Jones, professeur d’histoire à Hopkins, a écrit dans un article d’opinion publié mercredi pour le Washington Post que les nouvelles informations sur le fondateur de l’université secoueraient la communauté scolaire.

« Cette année, nous sommes très nombreux à Johns Hopkins à être fiers d’être affiliés à nos collègues de la médecine et de la santé publique qui ont brillamment affronté la pandémie de coronavirus », a-t-elle écrit.

«Cette fierté, pour moi, se mêle maintenant à l’amertume. Notre université était le cadeau d’un homme qui faisait le commerce de la liberté et de la dignité d’autres hommes et femmes.

Dans la lettre à la communauté universitaire, les responsables de l’école ont expliqué que Jones et un autre chercheur n’avaient pas trouvé de preuves étayant le récit de Hopkins en tant qu’abolitionniste.

« Ils n’ont pas été en mesure de documenter l’histoire des parents de Johns Hopkins libérant des esclaves en 1807, mais ils ont trouvé une libération partielle des esclaves en 1778 par le grand-père de Johns Hopkins, et ont également continué la détention d’esclaves et les transactions impliquant des esclaves pendant des décennies par la suite. », ont écrit les responsables de l’école.