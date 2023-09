Le fondateur de l’Université du Peuple et professeur de l’État d’Arizona remporte le prix Yidan pour son travail en éducation

NEW YORK (AP) — Shai Reshef, président et fondateur de l’Université du Peuple en ligne et sans frais de scolarité, et Michelene Chi, professeure et chercheuse dans l’État de l’Arizona, qui a développé un cadre pour améliorer la façon dont les étudiants apprennent, sont les lauréats 2023 du prix The Prix ​​Yidan, la plus grande récompense dans le domaine de l’éducation.

Reshef et Chi recevront chacun 15 millions de dollars de Hong Kong (1,9 million de dollars) de la Yidan Prize Foundation, basée à Hong Kong, ainsi que 15 millions de dollars de Hong Kong supplémentaires (1,9 million de dollars) de fonds sans restriction pour poursuivre leur travail, a annoncé mercredi la fondation. .

Edward Ma, secrétaire général de la Fondation du Prix Yidan, a déclaré que Reshef et Chi deviendront lauréats Yidan et rejoindront les lauréats des sept années précédentes pour travailler ensemble pour améliorer l’éducation aux niveaux local et mondial.

« Nous le voyons comme une philanthropie stratégique qui obtient un plus grand impact en réunissant cette équipe d’éducateurs de différentes parties du monde », a déclaré Ma à l’Associated Press. « Nous avons des gens qui connaissent très bien l’espace international, comme la Banque mondiale ou l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), mais ils s’assoient rarement à la même table et discutent tous du même sujet et tentent d’arriver à un résultat. à un consensus. »

Reshef et Chi rejoindront les autres lauréats lors d’un sommet en décembre pour recevoir leurs prix et discuter des avancées potentielles en matière d’éducation.

Reshef espère que remporter le prix Yidan pour le développement de l’éducation aidera l’Université du Peuple – UoPeople, en abrégé – à résoudre son plus gros problème, qui est d’aider davantage de gens à en apprendre davantage. Bien que UoPeople compte actuellement environ 137 000 étudiants originaires de plus de 200 pays, dont plus de 16 500 réfugiés, Reshef espère offrir un enseignement supérieur en ligne et sans frais de scolarité à des millions d’autres qui en ont besoin.

« Gagner le prix le plus important en matière d’éducation signifie que quelqu’un vous a examiné et a pensé que vous le méritiez, ce qui est très agréable », a déclaré Reshef à l’AP dans une interview. « Sur le plan personnel – depuis 15 ans, 16 heures par jour, je n’ai fait que travailler à l’Université du Peuple – pour obtenir cette reconnaissance, cela veut dire que j’avais probablement raison de penser que c’était la bonne chose. chose à faire. »

Actuellement, l’UofPeople n’enseigne qu’en anglais et, plus récemment, en arabe, en raison du grand nombre de réfugiés syriens inscrits. Reshef souhaite utiliser le soutien financier du prix pour proposer des cours d’espagnol afin d’aider les réfugiés vénézuéliens, ainsi que pour proposer des services de placement aux diplômés. Il espère également que le prix encouragera d’autres à reproduire le modèle UofPeople, où les étudiants ne paient aucun frais de scolarité, mais seulement des frais réduits pour chaque cours qu’ils suivent pour obtenir leur diplôme.

Chi, directrice du laboratoire d’apprentissage et de cognition de l’État d’Arizona, ainsi que professeur de sciences et d’enseignement, a remporté le prix Yidan pour la recherche en éducation pour sa théorie ICAP qui aide les enseignants à concevoir des plans de cours et des activités plus engageants pour les élèves et améliorer leur compréhension de sujets complexes, y compris les sujets STEM.

« Ce qui rend ce prix si excitant, c’est qu’il signifie que je peux désormais faire le travail de traduction », a-t-elle déclaré. « Je vais en fait traduire les résultats fondés sur des preuves en éléments que les praticiens peuvent réellement utiliser. »

Grâce à ses recherches, Chi a identifié de nombreux changements concrets que les enseignants peuvent apporter pour améliorer la compréhension de leurs leçons par leurs élèves. Certaines sont aussi simples que changer les mots utilisés dans les devoirs – « expliquer » ou « justifier » valent mieux que « réviser » ou « faire correspondre » – ou prendre des pauses dans un cours toutes les quelques minutes pour que les étudiants puissent recentrer leur attention sur un sujet. D’autres modifications pédagogiques peuvent être légèrement plus complexes : demander aux élèves de trouver une erreur plutôt qu’une solution ou utiliser l’une de leurs questions comme centre d’une leçon.

Chi espère utiliser ce prix pour offrir une formation basée sur ses découvertes aux enseignants du monde entier. Elle espère également explorer les moyens de concevoir des plans de cours et peut-être rédiger un manuel du praticien intégrant ses recherches.

« Traduire la recherche et le travail en classe est beaucoup plus difficile qu’on ne le pense », a déclaré Chi. « Je pense que c’est une voie vraiment nouvelle qu’utilise la Fondation Yidan, ce qui est vraiment génial. »

Ma a déclaré qu’il espérait que le prix Yidan déboucherait sur davantage de dons philanthropiques permettant à Chi et Reshef de poursuivre et d’élargir leur travail. Il a déclaré que les comités de sélection des prix faisaient preuve d’une diligence raisonnable méticuleuse, aidant ainsi les futurs donateurs à avoir plus confiance dans la force du travail des nouveaux lauréats.

« Nous voulons le faire connaître à un public plus large, englobant les organisations internationales, les fondations philanthropiques, les écoles, les universités et également les décideurs politiques », a déclaré Ma. « Il existe un endroit idéal où chacun peut profiter des avantages de ces idées. »

