Le fondateur de Luna, Do Kwon, fait face à un gel de passeport après l’effondrement de la crypto

Les autorités sud-coréennes demandent l’arrestation de Do Kwon, co-fondateur et PDG de Terraform Labs. Son entreprise est à l’origine des crypto-monnaies terraUSD et luna, désormais effondrées. Les procureurs sud-coréens cherchent maintenant à geler les bitcoins liés à Kwon.

Woohae Cho | Bloomberg | Getty Images