Le fondateur de l’Orange Shirt Society plein d’espoir pour l’avenir des familles autochtones – Kelowna Capital News

La fondatrice et ambassadrice de la Journée du chandail orange, Phyllis Webstad, reste humble et honorée de son histoire et celle de sa famille continue d’être le vecteur de changement à travers le Canada.

En 2013, elle a partagé pour la première fois son expérience des pensionnats lors d’une table ronde lors d’une journée de perfectionnement professionnel organisée par le district scolaire 27 à Williams Lake, rappelant à l’âge de six ans comment sa nouvelle chemise orange que sa grand-mère lui avait achetée pour son premier jour. de l’école a été emporté par le personnel du pensionnat St. Joseph Mission.

« Je ne comprenais pas pourquoi ils ne me le rendaient pas, c’était le mien. La couleur orange m’a toujours rappelé cela et comment mes sentiments n’avaient pas d’importance, comment personne ne s’en souciait et comment j’avais l’impression de ne valoir rien. Nous tous, petits enfants, pleurions et personne ne s’en souciait.

Cette année, 2022, est en fait la 10e Journée du chandail orange, a-t-elle déclaré.

«Lorsque tout a commencé, c’était à l’origine pour la région de Cariboo Chilcotin à Williams Lake de maintenir la conversation une fois par an. C’est arrivé sur Facebook et c’est devenu viral. Cette année, nous célébrons la deuxième Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. »

C’est incroyable comme ça a grandi, a-t-elle ajouté.

“Depuis la toute première année, j’ai toujours dit que tout ce mouvement, comme je l’ai entendu appeler, est divinement guidé, que quelque chose d’autre est en jeu. Les ancêtres, les enfants, sont ceux à créditer de tout ce qui se passe. Pour une raison quelconque, mon histoire a été choisie et je continue simplement à faire de mon mieux pour être là, parler et faire ce que j’ai à faire.

Webstad et une délégation seront à Niagara Falls lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre, pour voir les chutes devenir orange en reconnaissance de la vérité et de la réconciliation.

« De 20h à 23h pendant 15 minutes par heure les chutes seront orange. Une minute équivaut à 10 000 enfants et 15 minutes équivaut à 150 000 enfants qui ont été enlevés à leur foyer et à leur famille à travers le Canada », a déclaré Webstad à Black Press Media.

Cette année, Webstad demande également aux survivants et à leurs familles, ainsi qu’aux personnes qui connaissent des survivants, de se rendre sur la Terre Mère le 30 septembre et de dire à haute voix les noms des survivants.

« De cette façon, les 150 000 noms sont verbalisés à travers le Canada en une seule journée. »

Elle espère que cela se produira chaque année car c’était quelque chose auquel elle pensait il y a quelques années mais n’avait encore rien fait à ce sujet.

Si les gens doivent se tenir sur un balcon parce qu’il n’y a que le choix, alors c’est OK aussi, mais sa préférence est d’avoir des gens debout sur le sol.

Dans sa propre famille, il y a 14 survivants, ils vont donc sortir et dire les noms de ceux qui sont encore en vie ainsi que les membres de la famille qui sont décédés.

“C’est une façon d’honorer tous les survivants.”

Webstad a déclaré que le 30 septembre à Niagara Falls commencera par une cérémonie du lever du soleil à 7 h 13, suivie d’une autre cérémonie de 10 h à midi.

Pendant son séjour en Ontario, Webstad prendra la parole au Niagara College, à l’Université Brock, au Rotary et lors d’une matinée et d’une soirée avec le Catholic District School Board local.

Lorsqu’elle s’exprime devant des groupes, Webstad dit souvent que “la vie peut être comprise à l’envers mais doit être vécue en avant”.

Au cours d’une de ses présentations, elle montrait une photo de sa famille à l’écran et elle a réalisé quelque chose.

“En regardant mon fils, mes cinq petits-enfants, sa femme, ma mère, j’ai réalisé pour la première fois en quatre générations que les enfants de ma famille vivent sous le même toit que leur mère et leur père.”

Webstad, sa mère, sa grand-mère et son fils n’avaient pas cela.

«Cela peut sembler peu pour certaines personnes, mais c’est énorme. L’unité familiale est de nouveau réunie après quatre générations et quel changement cela va apporter à mes petits-enfants.

Citant Murray Sinclair, elle a ajouté “ils grandiront pour devenir ce qu’ils étaient censés être”.

«Je peux déjà en être témoin chez mes petits-enfants. L’un d’eux a six ans et quel caractère. Rien ne lui échappe. Il prend la parole et dit ce qu’il ressent. Des traits que les survivants n’ont pas pu avoir. Lorsqu’il est triste, seul, fatigué ou en colère, ses parents s’occupent de lui et l’aident à traverser cette épreuve.

Tournée vers l’avenir, elle est ravie de voir les progrès et les changements de ses petits-enfants, car ils sont élevés par leurs parents sous le même toit.

