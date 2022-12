Le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, arrêté aux Bahamas

La police des Bahamas a arrêté l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré lundi le procureur général du pays, ajoutant que les Bahamas avaient reçu une notification officielle des États-Unis concernant des accusations criminelles portées contre lui.

Un porte-parole du bureau du procureur américain à Manhattan a confirmé que le fondateur de l’échange de crypto-monnaie avait été arrêté aux Bahamas, mais a refusé de commenter les accusations.

“A la suite de la notification reçue et des éléments fournis avec celle-ci, il a été jugé approprié que le procureur général demande [Bankman-Fried’s] l’arrêter et le maintenir en détention conformément à la loi sur l’extradition de notre pays”, a déclaré le bureau du procureur général des Bahamas, Ryan Pinder.

Un avocat de Bankman-Fried n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

Prévu pour témoigner

FTX a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis le mois dernier et Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de la société alors que les investisseurs se précipitaient pour retirer des milliards de dollars de l’échange cryptographique.

Bankman-Fried devait témoigner à distance mardi lors d’une audience du comité des services financiers de la Chambre des États-Unis examinant l’effondrement de l’entreprise.

Dans une série d’entretiens et d’apparitions publiques fin novembre et décembre, Bankman-Fried a reconnu les échecs de la gestion des risques, mais a cherché à se distancier des accusations de fraude, affirmant qu’il n’avait jamais sciemment mélangé les fonds des clients sur FTX avec les fonds de sa société de négoce exclusive, Alameda Research. .

Le 12 décembre 2022, le bureau du procureur général des Bahamas annonce l’arrestation par la police royale des Bahamas de Sam Bankman-Fried («SBF»), ancien PDG de FTX. pic.twitter.com/CRNeLPAbVp —@latraelrahming

“Je n’ai jamais essayé de commettre une fraude”, a déclaré Bankman-Fried dans une interview le 30 novembre au Dealbook Summit du New York Times, ajoutant qu’il ne pensait pas personnellement avoir de responsabilité pénale.

FTX, qui figurait parmi les plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a déposé un dossier de mise en faillite le 11 novembre dans l’une des explosions de crypto les plus médiatisées après que les commerçants ont retiré 6 milliards de dollars américains de la plate-forme en trois jours et que l’échange rival Binance a abandonné un accord de sauvetage.

La crise de liquidité est survenue après que Bankman-Fried a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients FTX à Alameda, a rapporté Reuters, citant deux personnes proches du dossier. Au moins 1 milliard de dollars de fonds de clients avaient disparu, ont déclaré les gens.