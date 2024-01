Le fondateur de la WWE, Vince McMahon, démissionne du groupe TKO après avoir été accusé d’agression sexuelle et de trafic dans le cadre d’un nouveau procès

L’annonce fait suite à des allégations rendues publiques jeudi, d’agression sexuelle et de trafic sexuel, contre McMahon.

McMahon a nié les allégations. Mais il a déclaré dans un communiqué vendredi soir que, “par respect pour l’univers de la WWE, l’extraordinaire activité de TKO et ses membres du conseil d’administration et actionnaires, partenaires et constituants, et tous les employés et superstars qui ont contribué à faire de la WWE le leader mondial”. Aujourd’hui, j’ai décidé de démissionner de mon poste de président exécutif et du conseil d’administration de TKO, avec effet immédiat.”

Les dernières allégations contre McMahon faisaient partie d’un procès intenté par Janel Grant – qui allègue que McMahon lui a ordonné d’avoir des relations sexuelles avec une « superstar » de la WWE et d’autres hommes. La poursuite de Grant vise à annuler un accord de non-divulgation que Grant a déclaré avoir conclu avec McMahon au début de 2022.

Le procès de Grant devant le tribunal de district américain du Connecticut indique que le milliardaire McMahon a accepté de lui payer 3 millions de dollars dans le cadre de cet accord, mais n’a finalement payé que 1 million de dollars en échange de son silence sur sa conduite.

Outre McMahon, 78 ans, la plainte désigne comme défendeurs la WWE et John Laurinaitis, ancien responsable des relations avec les talents et directeur général de la société.

La plainte intervient six mois après que les forces de l’ordre fédérales ont exécuté un mandat de perquisition contre McMahon et lui ont signifié une assignation à comparaître devant un grand jury dans le cadre d’une enquête sur le paiement par McMahon de millions de dollars à plusieurs femmes, parmi lesquelles Grant, après des allégations d’inconduite sexuelle.

McMahon, qui a démissionné de ses postes de direction de la WWE à la mi-2022 au milieu d’une enquête interne à l’entreprise, pour revenir à son poste de leader début 2023, a payé en mars dernier à la WWE 17,4 millions de dollars pour couvrir les coûts d’une enquête sur ces paiements par un cabinet d’avocats retenu par la WWE. entreprise.