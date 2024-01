Le fondateur de la WWE, Vince McMahon, démissionne après qu’un ancien employé l’ait accusé dans un procès d’agression sexuelle et de trafic

Le fondateur de World Wrestling Entertainment, Vince McMahon, a démissionné vendredi de ses fonctions au sein de la société et de sa société mère, le lendemain de son accusation dans le cadre d’un procès pour trafic sexuel, abus et agression sexuelle par un ancien employé.

McMahon a présenté sa démission de ses fonctions de président exécutif de TKO et de membre du conseil d’administration de TKO et n’aura plus aucun rôle au sein de la WWE, a écrit le président de la WWE, Nick Khan, dans un e-mail aux employés vendredi soir.

Jeudi, un ancien employé de la WWE Janel Grant a déposé une plainte affirmant qu’elle était “victime de violences physiques et émotionnelles, d’agressions sexuelles et de trafic à la WWE”.

“La plainte d’aujourd’hui vise à tenir pour responsables deux dirigeants de la WWE qui ont agressé sexuellement et trafiqué la plaignante Janel Grant, ainsi que l’organisation qui a facilité ou fermé les yeux sur les abus, puis les a balayés sous le tapis”, a déclaré son avocate Ann Callis.

McMahon a rejeté les allégations et a déclaré qu’il avait hâte de blanchir son nom.

“Je maintiens ma déclaration antérieure selon laquelle le procès de Mme Grant est rempli de mensonges, d’instances obscènes inventées qui n’ont jamais eu lieu et constitue une déformation vindicative de la vérité”, a-t-il déclaré dans un communiqué vendredi soir.

“Cependant, par respect pour l’univers de la WWE, l’extraordinaire activité de TKO et ses membres du conseil d’administration et actionnaires, partenaires et constituants, ainsi que tous les employés et superstars qui ont contribué à faire de la WWE le leader mondial qu’elle est aujourd’hui, j’ai décidé de démissionner. de ma présidence exécutive et du conseil d’administration de TKO, avec effet immédiat.

McMahon n’a pas été inculpé au pénal en lien avec les allégations contenues dans le procès.

Avant sa démission, TKO Group Holdings a déclaré que McMahon ne contrôlait pas TKO ni ne supervisait les opérations quotidiennes de la WWE. “Bien que cette affaire soit antérieure au mandat de notre équipe de direction de TKO au sein de l’entreprise, nous prenons très au sérieux les horribles allégations de Mme Grant et traitons cette question en interne”, a déclaré la société dans un communiqué.

Les représentants de Grant n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires vendredi soir.

Le procès de Grant comprend des accusations de trafic sexuel, de violences civiles, d’infliction intentionnelle ou négligente de détresse émotionnelle et de négligence.

McMahon avait démissionné de son poste de PDG de la WWE en 2022 après qu’une enquête ait révélé qu’il avait versé près de 15 millions de dollars à quatre femmes sur 16 ans pour faire taire des allégations d’inconduite sexuelle.

Même pendant cette période, McMahon a conservé le contrôle de l’entreprise en tant qu’actionnaire majoritaire. Dans un dossier réglementaire de novembre, la WWE a déclaré : « M. McMahon peut exercer efficacement un contrôle sur nos affaires.

Il a été réintégré au conseil d’administration de la société l’année dernière, a indiqué la World Wrestling Entertainment.