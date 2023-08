Le fondateur de la startup AI a pompé des revenus pour escroquer les investisseurs en capital-risque

Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, prend la parole lors de la journée Martin Luther King Jr. au siège de la Maison de justice du National Action Network.

Le fondateur d’une société d’analyse de données, qui aurait utilisé des technologies d’intelligence artificielle, a été inculpé devant le tribunal fédéral de Manhattan pour avoir prétendument tenté de frauder ses investisseurs en manipulant ses relevés bancaires et ses chiffres de revenus pour donner une fausse impression de succès, les procureurs ont déclaré mardi.

Michael Brackett a levé 2,5 millions de dollars auprès d’investisseurs providentiels en 2019, selon les données de PitchBook, pour démarrer sa société Centricity, qui promettait de prévoir la demande des consommateurs en temps réel. Brackett a déclaré au Wall Street Journal il élèverait 10 millions de dollars en 2021.

Au lieu de cela, Brackett a démissionné et Centricity s’est effondré.

La fraude s’est arrêtée, les procureurs ont allégué, après que Brackett n’a pas été en mesure d’attirer d’autres investisseurs et a simplement manqué de fonds. Centricity avait affirmé avoir 13 grands fabricants et détaillants américains comme clients, selon les procureurs. Il a acheté des documents réclamant 3,7 millions de dollars de revenus annuels aux investisseurs et à divers prêteurs à court terme, selon les procureurs.

En réalité, les procureurs affirment que Centricity ne comptait que deux de ces 13 entreprises comme clients. Pourtant, selon les procureurs, une entreprise victime anonyme a viré 500 000 $ à Centricity, ignorant que le PDG avait fourni de fausses informations.

La victime non identifiée a découvert « en quelques jours » que Brackett avait perpétré une fraude, selon les procureurs. Mais ni leur banque ni Centricity n’ont été en mesure de restituer les fonds, selon les procureurs.

Brackett aurait « transféré les fonds de Firm-1 hors du compte », et la société s’est rapidement effondrée.

Brackett, un citoyen américain qui résidait en Suisse, fait face à un chef de fraude en valeurs mobilières et à un chef de fraude électronique. Il a été arrêté par les autorités fédérales mardi dans le Maine, ont indiqué les procureurs.

L’histoire de Centricity fait écho à la fraude prétendument perpétrée par Charlie Javice, le fondateur troublé de la start-up Frank. Semblable aux allégations contre Brackett, Javice aurait manipulé ses paramètres pour convaincre JP Morgan pour racheter sa startup. La banque, semblable à la victime anonyme de Brackett, n’a découvert la fraude qu’après la conclusion de la transaction.

Plus tôt ce mois-ci, le Vision Fund de SoftBank a intenté une action contre une startup qui, selon lui, a fraudé le fonds de 150 millions de dollars en utilisant des techniques similaires à celles de Brackett et Javice.

